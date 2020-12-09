Запад спросит за политзаключенных в России. Что делать мусульманам?

В минувшую неделю произошли два знаковых события, позволяющие надеяться, что в скором будущем политические и религиозные преследования в России станут небезопасными для тех, кто их осуществляет, а у узников совести появятся преспективы досрочного освобождения или по крайней мере облегчения их участи.

Так, Палата Представителей Конгресса США одобрила резолюцию, предписывающую американскому правительству добиваться освобождения политических заключенных в России и вводить персональные санкции против российских должностных лиц, ответственных за них (https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/958). Причем, если действующий президент Дональд Трамп с неохотой вводил подобные санкции в отношении кого-либо, считая, что Америка должна минимально вмешиваться в чужие внутренние дела, то новый президент Джо Байден, избиравшийся под лозунгом восстановления "морального лидерства США" в мире, с высокой вероятностью изменит эту политику и включит санкционную машину.

Почти одновременно с этим, 7 декабря министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый «План действий Европейского союза в области прав человека и демократии», позволяющий вводить персональные санкции против должностных лиц любых стран, виновных в серьезных нарушениях прав человека. Речь идет прежде всего о запрете таковым въезда в ЕС, открытии в его странах банковских счетов, владении активами и т.п.

Все это происходит после скандала с отравлением Алексея Навального, ответственность за которое немецкие власти фактически возложили на Кремль. И все это происходит в предверие предполагаемого нового сближения США и ЕС после четырех лет радикального охлаждения отношений из-за изоляционистского курса Белого дома.

В связи с этим как мусульмане мы можем видеть в происходящем две составляющие.

С одной стороны, как мы уже писали ранее, приход к власти Джо Байдена может нести с собой серьезные риски для центров силы в мусульманском мире, на которые Запад будет давить, в том числе используя карту защиты прав человека.

С другой стороны, как мы уже не раз писали, мы живем в эпоху, когда у мусульман всего мира нет единой силы, в равной мере и одновременно защищающей интересы всех их. Нравится нам это или нет, но мы живем в реальности отдельных или как их принято называть национальных государств, где каждому приходится рассчитывать на силы свои и своих ситуационных союзников.

Причем, если одни мусульмане, у которых такие государства есть, могут рассчитывать на них и их союзы, то те, кто живет в чужих или угнетательских государствах, возлагают надежды на внешние силы, способные оказать на них давление, как это происходит с мусульманами Китая или Бирмы. К сожалению, вопрос об их преследовании ставят не мусульманские страны, как это в идеале должно быть, а Запад. Поэтому, если мусульманские страны игнорируют преследование единоверцев в путинской России, а Запад будет ставить этот вопрос в рамках более широкого вопроса о преследовании всех политзаключенных и религиозных меньшинств, конкретно это мы можем только приветствовать и должны использовать, потому что других союзников по этой теме у нас пока нет.

Что же касается практической части - того, за кого и с кого надо спрашивать, список политзаключенных ведет в частности правозащитный центр "Мемориал", и в нем уже несколько лет подряд преобладают мусульмане. В 2017 году наша команда подготовила "Список Силантьева" (https://golosislama.com/news.php?id=31080), в котором была указана значительная часть мусульман, ставших жертвой политики государственной исламофобии на данный момент. Сегодня Форум Свободной России ведет "список Путина", в который наоборот включаются не жертвы режима, а те его представители, которые ответствены за его преступления, в том числе репрессивного характера.

В связи с этим мы призываем всех мусульман собирать данные о тех лицах, которые ответствены за репрессии против мусульман России, обмениваться ими и обнародовать их. Ин ша Аллах, в скором времени они могут понадобиться.