Макрон отказался поднимать вопрос о правах человека на встрече с Сиси

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался поднимать вопрос о нарушениях прав человека в Египте во время визита в Париж египетского диктатора Абдуль-Фаттаха ас-Сиси, несмотря на протесты десятков правозащитных групп. Если вчера еще была неопределенность, и многие надеялись, что Макрон хотя бы как-то поднимет вопрос о правах человека на встрече с Сиси, то сегодня уже окончательно стало ясно, что «любимый диктатор» Трампа нашел родственную душу в Макроне.

На совместной пресс-конференции с Сиси Макрон сказал репортерам: «Я не беру уроки лидерства у любого другого лидера, как и сам не даю уроки».

Макрон также заявил, что не будет связывать будущие продажи французского оружия Египту с реформами в области прав человека, оправдывая это тем, что это ослабит способность режима Сиси бороться с «терроризмом».

«Я не буду обусловливать эти разногласия [по поводу прав человека] вопросами обороны и экономического сотрудничества», - цитирует слова французского президента агентство Reuters.

Напомним, что по оценкам правозащитных групп, около 60 000 политических заключенных содержатся в египетских тюрьмах, где пытки и жестокое обращение с задержанными являются обычным делом. В прошлом октябре египетские власти казнили 49 заключенных за десять дней, что вызвало возмущение во всем мире. Кроме того, в прошлом месяце после встречи с иностранными дипломатами были арестованы трое правозащитников из Египетской инициативы за личные права (EIPR). Их освободили незадолго до визита Сиси во Францию.

«Более эффективной была бы политика, требующая диалога, чем бойкот, который только снизил бы эффективность одного из наших партнеров в борьбе с терроризмом», - сказал Макрон.

Египет является основным покупателем французского оружия и разделяет враждебность к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в последние месяцы сблизило правительства Франции и Египта.

Антуан Мадлен из находящейся в Париже Международной федерации прав человека сообщил телеканалу France 24 TV, что против протестующих в Египте применялось французское оружие. «Наши отчеты показали, как это оборудование использовалось египетскими властями для подавления демонстраций», - заявил он.

Ряд правозащитных групп в Париже выразили протест против того, что Макрон принял Сиси. Среди транспарантов, которые они держали, был плакат с надписью: «Спасите египетских журналистов».

В мае Филип Лютер, директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке по исследованиям и защите интересов, отметил, что «десятки журналистов были произвольно задержаны по надуманным обвинениям в «терроризме» или подверглись обыскам на их рабочих местах» просто за то, что они выполняли свою работу.