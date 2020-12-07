Ас-Сиси - "любимый диктатор" Макрона

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в воскресенье начал трехдневный государственный визит во Францию в ответ на приглашение президента Эммануэля Макрона.

«Визит отражает стремление обеих стран укреплять стратегические отношения между ними», - сказал официальный представитель президента Египта Бассам Рэди.

Лидеры обсудят двусторонние связи и совместную политическую координацию по региональным и международным вопросам, сообщает газета «Аль-Ахрам».

Ас-Сиси прибыл в парижский аэропорт Орли и встретился в тот же день с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Центральным событием визита станут переговоры с президентом Франции в Елисейском дворце в понедельник, где Макрон, как ожидается, будет стремиться укрепить прочные связи между Каиром и Парижем. Президент Египта также встретится с премьер-министром Франции, рядом других министров и высокопоставленных должностных лиц, в том числе с председателями Национального собрания и Сената страны.

Обе стороны не скрывают, что их объединяют общие интересы на Ближнем Востоке и противостояние турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В свете возможного конфликта в Восточном Средиземноморье, о котором мы писали, это может быть очередным шагом к созданию прочного антитурецкого военного альянса.

Но для Сиси в этом визите есть нечто большее. Египетский президент прямо сейчас переживает непростое время, поскольку из Белого дома уходит человек, для которого он был любимым диктатором. А на его место приходит далеко не друг Сиси.

Президентская гонка в США на несколько недель разделила египтян. В то время как активисты и деятели оппозиции возлагали свои надежды на Джо Байдена, проправительственные граждане выражали полную поддержку действующему президенту Дональду Трампу, который поддерживал хорошие отношения с Ас-Сиси на протяжении последних четырех лет.

Египетские частные спутниковые телеканалы и другие средства массовой информации, лояльные режиму, неоднократно обвиняли Байдена в том, что он является сторонником Братьев-мусульман*, официально признанных террористической группой в Египте с 2013 года. Египетские СМИ представляли Байдена как призрак, который вернет БМ на политическую сцену Египта, даже несмотря на то, что большинство членов группы либо были заключены в тюрьму, либо находятся в изгнании.

Кампания против Байдена была столь ожесточенной, что казалось, будто выборы проходят не в США, а в Египте.

Но уже через несколько мгновений после объявления победы Байдена 7 ноября египетские СМИ существенно сменили свою риторику. Сам Сиси стал первым арабским президентом, поздравившим Байдена, очевидно, в попытке закрепить его статус в грядущей администрации США.

Однако, не факт, что у Сиси получится исправить свои отношения с Байденом лишь благодаря торопливому поздравлению. Во время своей кампании Байден критиковал поддержку Трампом Сиси, подразумевая возможное изменение американской политики в отношении Каира, если он выиграет выборы.

Как известно, Трамп и его администрация закрывали глаза на сотни задокументированных нарушений прав человека, совершенных против оппозиции и активистов в Египте, полностью игнорируя отчеты, опубликованные Госдепартаментом США, Human Rights Watch и другими местными и международными правозащитными группами. В июльском твите Байден предупредил Сиси, заявив, что в случае избрания его президентом «больше не будет пустых чеков на имя любимого диктатора Трампа».

Угрозы Байдена, похоже, оправдались, поскольку египетское правительство освободило сотни политических заключенных за несколько дней до публикации результатов голосования. Последними из них стали пятеро родственников американского активиста египетского происхождения Мухаммада Солтана, которые в течение нескольких месяцев насильственно удерживались египетскими силовиками.

Сам Байден ранее освещал дело Солтана, критикуя Сиси, что побудило активистов поверить в то, что этот шаг был своего рода «уступкой» египетского режима после того, как его победа стала неизбежной.

Однако в последующие дни, похоже, первые признаки уступок исчезли. 19 ноября в Египте были задержаны трое сотрудников ведущей правозащитной группы «Египетская инициатива за личные права» после встречи с послами западных стран в Каире. Amnesty International назвала аресты «пугающей эскалацией» репрессий против гражданского общества в Египте.

Эксперты скептично относятся к идее, будто Байден станет «мессией» гражданских прав в Египте.

«Я думаю, что Байден осторожно поддержит демократию на Ближнем Востоке, в то время как египетское правительство продолжит освобождать ограниченное число заключенных в предстоящий период, чтобы сохранить лицо, чтобы не выглядеть так, как будто Египет получил приказ от Байдена» - говорит египетский правозащитник Фахд аль-Банна.

«Нет никаких гарантий, что новая администрация США изменит свою позицию в отношении нарушений прав человека в Египте, поскольку у Байдена, вероятно, будут более важные вопросы, которые нужно будет решать в других странах», - добавил он.

Ас-Сиси вряд ли станет «любимым диктатором» Джо Байдена, но американский президент вполне может смириться с существованием Ас-Сиси как относительного гаранта стабильности в неспокойной регионе. Зато есть другой западный президент, к которому «любимый диктатор» переходит от Трампа по наследству.

Тесные отношения Франции с Египтом в то время, когда Каир обвиняется в серийных нарушениях прав человека, беспокоят правозащитников, которые хотят, чтобы Макрон поднял этот вопрос в разговоре с Сиси.

«Французская дипломатия на самом высоком уровне долгое время потворствовала жестоким репрессиям президента Ас-Сиси в отношении любых форм инакомыслия», - говорится в заявлении десятка правозащитных групп, включая Human Rights Watch, Amnesty International и Международную федерацию прав человека (FIDH).

«Сейчас или никогда президент Макрон не встанет на защиту своего самопровозглашенного обязательства продвигать права человека в Египте». В заявлении говорится, что французское правительство не только является основным поставщиком оружия Египту, продавая военные корабли и истребители, но и разрешило французским компаниям предоставлять Каиру средства наблюдения и контроля над толпой.

«Мы поражены тем, что Франция расстилает красную ковровую дорожку для диктатора, когда сегодня в Египте более 60 000 узников совести», - сказал AFP Антуан Мадлен, директор FIDH по международной защите.

Ну а мы не удивляемся. Учитывая сползание Франции в исламофобию и авторитаризм аля-КНР, их дружба выглядит логичной как никогда.

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