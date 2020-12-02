За решеткой наши Гавелы и Манделы

1 декабря произошли два схожих события - дагестанский узник совести Абдулмумин Гаджиев был отправлен этапом через Волгоград и Астрахань в Ростов, где должен состояться суд по его делу, а башкирский узник совести Айрат Дильмухаметов был этапирован из Самары, где уже состоялся суд по его делу, в подмосковную Власиху для его рассмотрения в апелляционной инстанции.

Вот такие совпадения наглядно и символически отражают реальность мусульман России, проявляющуюся в судьбах авторитетных для них фигур - реальность заточения, этапов, судов. И это далеко не единственные иллюстрации этой реальности - на прошлой неделе к 6 годам лишения свободы был приговорен адвокат-правозащитник Дагир Хасавов и оставлен под стражей русский мусульманин из Калининграда Артур Русяев, закрытый за свои неустанные попытки возвести там мечеть уже после того, как власти годами не давали это делать и снесли ранее построенную им на своем участке.

Гаджиев, Дильмухаметов, Хасавов, Русяев - символами мусульман России и их положения сегодня являются они, а не праздничные муфтии или выдающиеся спортсмены, которые могут создать иллюзию их процветания в путинской России. В действительности же, за всеми разговорами о защите в путинской России прав верующих, за всеми пиар-ходами режима и его мусульманских коллаборационистов нельзя забывать, что в этом государстве годами ведется война на уничтожение исламского сектора гражданского общества (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

Да, мусульмане в этом смысле уже давно неуникальны. Вслед за исламским сектором гражданского общества репрессивный маховик обрушился и на другие сектора, будь то политические в виде независимых либералов, левых и националистов, или религиозные, такие как протестанты и иеговисты. Но мы должны и понимать сами, и доносить до других, и что были одними из первых в этом списке, и что означает наше нахождение и соседство с другими в нем сегодня.

И Абдулмумин Гаджиев, и Айрат Дильмухаметов - это фигуры особенно ценные своим пониманием этого. Находящийся за решеткой Абдулмумин Гаджиев не только был поддержан видными представителями российского гражданского общества, но и сам выражал поддержку ему в ряде случаев, в частности, протестам в Хабаровске. А Айрат Дильмухаметов и вовсе осужден за свою программу трансформации Российской Федерации таким образом, чтобы она стала не тюрьмой, как сейчас, а домом для всех ее граждан, народов, религиозных и прочих групп.

Мусульмане России должны понимать, что их положение не изменится с успехом очередного чемпиона или даже бизнесмена - их положение может измениться только тогда, когда Гаджиев и Дильмухаметов и такие как они будут освобождены вместе с остальными политическими узниками или вернутся из эмиграции и превратятся в фигуры, определяющие политику не только своих республик, но и общероссийского масштаба.

Когда долгими годами сидели Гавел, Мандела и люди с подобными биографиями, многим могло казаться, что они уже не выйдут на свободу, уже не говоря о чем-то большем. Но они не просто вышли, но и возглавили исторические изменения для своих народов.

Мы должны знать и помнить, что свои Гавелы и Манделы сегодня есть и у нас, надеяться на их освобождение и приближать его.