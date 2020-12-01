В мире животных: онлайн-товары для садистов и маньяков

Как известно, в мире нет такого дна, которое бы не пробили современные ненавистники Ислама и мусульман. Это казалось бы аксиома, не требующая доказательств, но всегда находятся люди, напоминающие нам об этом.

Смотрите, колонизационные войны в мусульманских странах ведутся уже очень давно. Но что было всегда отличительной чертой крестоносцев всех мастей вплоть до наших дней это упор на войнах «цивилизации» против «варварства». В качестве варварства примером всегда служил дикий способ войны, с пытками, отрубанием голов и конечностей и так далее. Еще наблюдатели русско-турецких и Кавказской войн любили отмечать это и противопоставлять «благородство» христианских солдат, с их джентльменским отношением к врагу, и «дикость» турецких и кавказских головорезов.

Информационная эпоха расставила все по своим местам. Мы теперь знаем на все 100%, что та сторона ничуть не более благородна, чем мусульманская. Садисты из ЧВК Вагнер ничуть не лучше садистов из ИГИЛ*, а главное — существует огромная толпа диванных фанатов, которая пускает слюни при виде брутальной жестокости своих героев. И даже готова носить их образы у себя на груди.

Поэтому, вряд ли можно удивляться тому, что российский онлайн-магазин представляет купить футболку с изображением садиста из ЧВК Вагнер, прославившегося тем, что ломал кувалдой кости пленного сирийца на его же земле, прежде чем расчленить, подвесить его тело вверх ногами и сжечь под вопли таких же садистских животных.

Ну нравятся людям образы маньяков — Чикатило, Пичужкин, и вот еще Станислав. Д. тут уж ничего не поделаешь. Главное не перепутать Битцевского маньяка с обликом "Антитеррора".

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