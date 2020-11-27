Адвокату Дагиру Хасавову дали шесть лет колонии

Измайловский районный суд Москвы приговорил известного адвоката Дагира Хасавова к шести годам заключения в колонии общего режима, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Хасавова признали виновным в попытке принудить потерпевшего по делу бывших дагестанских чиновников, которых он защищал в суде, дать ложные показания. Эти экс-чиновники - бывший председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов, которых обвиняли в растрате 41 млн рублей, выделенных на реконструкцию временного изолятора.

"У нас, конечно, была слабая надежда на то, что суд нас услышит и оправдает, но учитывая, что оправдания не состоялось, мы надеялись, что дадут хотя бы четыре, но никак не шесть", - рассказала его адвокат Гаянэ Теванян.

По версии следствия, Хасавов организовал группу, в которую входят сын Раюдина Юсуфова, Вадим, и бывший советник Гамидова Абдусалам Джамалудинов.

Джамалудинову и Юсуфову-младшему суд назначил 4 года и 6 месяцев и три года колонии общего режима. Последний до сих пор находился под домашним арестом. Его заключили под стражу в зале суда.

Приговор был озвучен сразу после прений сторон во время одного судебного заседания. По словам адвоката, суд не дал возможность защитникам подготовиться к прениям.

"В прошлый раз мы спросили, к чему нам готовиться, а судья сказал, мол, всегда готовьтесь ко всему. Мы это восприняли в шутку. Тем более сегодня был дополнительный допрос свидетеля. Затем в прениях выступил прокурор. Мы не знали его позицию, не знали, на что он будет ссылаться, поэтому надеялись, что поговорим с подзащитными и подготовимся с учётом выступления прокурора. Мы просили отложить суд на время для подготовки, на что суд сказал, что 20 минут нам хватит, что мы должны были еще в июне быть готовыми к прениям", - отметила адвокат.

Защита планирует обжаловать приговор.

Напомним, что Хасавов был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского районного суда Москвы. В своих показаниях в суде 18 ноября он отрицал вину, отмечая, что никакого понуждения к даче каких-либо показаний не было.