Бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди умер от COVID-19

Бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди умер от коронавирусной инфекции. Ему было 84 года.

В кратком заявлении семья Аль-Махди сообщила, что он умер в четверг, через три недели после того, как его поместили в больницу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Аль-Махди был последним демократически избранным премьер-министром Судана и был свергнут в 1989 году в результате военного переворота, приведшего к власти бывшего президента Омара аль-Башира.

Его партия «Умма» была одной из крупнейших оппозиционных партий при Аль-Башире, и сам Аль-Махди оставался влиятельной фигурой даже после того, как был свергнут.

В прошлом месяце семья Аль-Махди заявила, что у него положительный результат теста на COVID-19, и после нескольких дней в больнице в Судане его перевели для лечения в Объединенные Арабские Эмираты.

В заявлении партии «Умма» говорится, что аль-Махди будет похоронен в пятницу утром в городе Омдурман в Судане.

«Мы приносим наши соболезнования суданскому народу в связи с его смертью», - заявили в партии.

Официальное суданское информационное агентство заявило, что Аль-Махди был «уникальной фигурой в суданской политике и общественной жизни на протяжении более 65 лет подряд, определяя события и внося большой вклад в курс и развитие страны». Оно также высоко оценило его приверженность демократии в Судане.

Аль-Махди вернулся в Судан в декабре 2018 года после годичного самоизгнания, когда набирали силу протесты из-за ухудшения экономических условий и правления Аль-Башира. Его дочь Мариам Садык аль-Махди, заместитель лидера партии «Умма», была среди задержанных во время демонстраций.

Хотя преемник главы партии еще не объявлен, в последние годы именно его дочь была наиболее заметным лидером партии на политических переговорах и в средствах массовой информации.

Оппозиционные партии были значительно ослаблены за время 30-летнего правления аль-Башира и сейчас борются за власть с военными во время переходного периода в Судане, в результате чего сохранение единства партии «Умма» имеет решающее значение для поддержания баланса сил.

После того, как военные отстранили Аль-Башира от власти, Аль-Махди настаивал на переходе к гражданскому правлению, предупреждая об опасностях контрпереворота и призывая к интеграции мощных военизированных Сил быстрой поддержки (RSF). Он также продолжал оставаться последовательным противником нормализации отношений Судана с Израилем, до тех пор, пока не будет разрешен палестинский вопрос.