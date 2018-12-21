Судан на пороге нового "махдистского" восстания

То что визит суданского лидера Омара аль-Башира к сирийскому диктатору Башару аль-Асаду не может знаменовать собой что-то благое, и вряд ли сулит что-то хорошее в будущем, было понятно еще когда визит только состоялся. Но кто ожидал, что дома против Аль-Башира вспыхнет восстание на той же неделе, когда состоялся визит? Разве что ожидали его те, кто хорошо знал положение дел в Судане, где народ недоволен текущим экономическим состоянием.

По меньшей мере восемь человек были убиты в ходе второго дня протеста в Судане второй на фоне растущего общественного гнева по поводу растущих цен и других экономических проблем.

Власти в четверг объявили чрезвычайное положение в восточном городе Гадарифе, где во время столкновений с полицией погибли шесть протестующих. Об этом в четверг сообщил местный телеканал «Судания 24».

«Ситуация в Кадарифе стала опасной, и протесты стали включать пожары и кражи, а теперь они вышли из-под контроля», - заявил агентству Reuters независимый член парламента Мубарак аль-Нур.

Два протестующих были также убиты в северо-восточном городе Атбара, где полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Власти также ввели комендантский час в городе после того, как протестующие подожгли штаб-квартиру партии Национальный конгресс президента Омара аль-Башира.

«Протесты начались мирно, а затем перешли к насилию и вандализму ... Мы объявили чрезвычайное положение, комендантский час и закрытие школ в городе», - заявил Хатем аль-Васила, губернатор провинции Нил.

Жители сообщили журналистам, что протесты, начавшиеся в среду, вызваны решением правительства повысить цены на хлеб с одного суданского фунта (0,02 доллара США) до трех суданских фунтов (0,063 доллара США).

По словам свидетеля, в четверг полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу из примерно 500 человек в столице страны Хартуме, а затем преследовала их по закоулкам и арестовала.

Некоторые из демонстрантов призывали к «падению режима» - лозунг, который был распространен во время восстаний «Арабской весны», охватившей весь регион в 2011 году. Полиция заявила, что в Хартуме прошли «ограниченные» акции протеста.

В пятницу пресс-секретарь правительства Судана заявил, что протесты двух предыдущих дней должны были «пройти цивилизованно, без репрессий и противостояния».

«Мирные демонстрации были сорваны и превращены злоумышленниками в подрывную деятельность, нацеленную на государственные учреждения и имущество, сожжение, уничтожение и поджог некоторых полицейских штабов», - заявил официальный представитель Суданского информационного агентства.

В чем же причина протеста?

В стране усиливается гнев по поводу роста стоимости хлеба и топлива, а также других экономических трудностей, в том числе стремительного роста инфляции и ограничений на снятие средств с банковских счетов.

Экономика Судана изо всех сил пыталась восстановиться после потери трех четвертей добычи нефти - основного источника иностранной валюты - с тех пор, как в 2011 году Южный Судан вышел из состава страны, сохранив за собой большинство месторождений.

За последние несколько лет экономические проблемы страны обострились, даже несмотря на то, что США сняли 20-летние торговые санкции против Судана в октябре 2017 года. Вашингтон сохранил Судан в своем списке государственных спонсоров терроризма, что препятствует доступ Хартума к столь необходимой финансовой помощи со стороны таких учреждений, как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Цены на хлеб более чем утроились с начала этого года после решения правительства прекратить финансируемый государством импорт пшеницы.

Чиновники надеялись, что этот шаг создаст конкуренцию между частными компаниями, импортирующими пшеницу, и, следовательно, будет сдерживать рост цен, но с тех пор ряд пекарен просто прекратили производство, ссылаясь на нехватку муки.



Это заставило правительство увеличить субсидии на муку в ноябре на 40 процентов.

Между тем, стоимость суданского фунта упала на 85 процентов по отношению к доллару США в этом году, а инфляция в сентябре выросла почти до 70 процентов.

В октябре Судан резко девальвировал свою валюту с 29 фунтов за доллар к 47,5, после того, как группа банков и обменных пунктов установила обменный курс в стране.

Это привело к дальнейшему росту цен и сокращению ликвидности, в то время как разрыв между официальными ставками и ставками на черном рынке продолжал увеличиваться.

Экономический кризис является одним из самых серьезных испытаний, с которыми сталкивается Омар аль-Башир, пришедший к власти в результате переворота в 1989 году.

В последние месяцы он распустил правительство, назначил нового управляющего центральным банком и ввел пакет реформ, но эти шаги пока что мало сделали для улучшения ситуации.

Отдельной новостью сообщается, что в среду ведущий оппозиционный деятель Садык аль-Махди вернулся в страну после почти года добровольного изгнания. Аль-Махди был был премьер-министром страны до Аль-Башира, но был свергнут в 1989 году группой военачальников, близких к партии Национальный конгресса президента Омара Хасана аль-Башира. По мнению некоторых наблюдателей именно Аль-Махди стоит за волной протестов.

К слову, Садык аль-Махди является внуком Сайида Абдур-Рахмана аль-Махди, основателя одной из самых влиятельных суданских партий «Умма», а также правнуком Мухаммада Ахмада, знаменитого суданского суфийского шейха тариката «Ансаров» и самопровозглашенного Махди, который возглавлял Махдистскую войну за освобождение Судана от англо-египетского правления. Сам Садык аль-Махди является сегодняшним лидером как партии «Умма», так и имамом «Ансаров», насчитывающих миллионы людей в своих рядах.

«Режим потерпел неудачу, и наблюдается ухудшение экономической ситуации и подрыв стоимости национальной валюты», - заявил Махди тысячам своих сторонников.

Его партия утверждает, что Башир должен уйти, чтобы улучшить имидж страны за рубежом и привлечь важные инвестиции и помощь.

Станут ли эти события началом нового «Махдистского восстания»? Мы скоро узнаем, а ГИ будет следить за ситуацией.