Muslim Ban по эмиратовски

Голосу Ислама вероятно уже пора вводить новую рубрику - «очередное дно, пробитое ОАЭ». Про переговоры в Абу Даби с незаконными еврейскими поселенцами мы уже писали. Теперь на очереди эмиратовский Muslim Ban, по аналогии с указом Трампа (известным как Muslim Ban, т.е. "Запрет на мусульман"), который запрещал въезд в США гражданам нескольких стран, преимущественно мусульманских.

Согласно документу, выпущенному государственным бизнес-парком, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратили выдачу новых виз гражданам 13 стран с преимущественно мусульманским большинством, включая Иран, Турцию, Сирию и Сомали.

В документе, который был разослан компаниям, работающим в парке, и его увидело информационное агентство Reuters, упоминается иммиграционный циркуляр, который вступил в силу 18 ноября.

В нем говорится, что подача заявок на новую работу и гостевых виз приостановлена до дальнейшего уведомления для граждан из различных стран, включая Афганистан, Ливию и Йемен.

Запрет на выдачу виз распространяется также на граждан Алжира, Кении, Ирака, Ливана, Пакистана и Туниса, говорится в документе.

Было неясно, есть ли исключения из запрета.

Федеральное управление по вопросам личности и гражданства ОАЭ не дало никаких комментариев.

Источник, проинформированный по этому поводу, сказал, что ОАЭ временно прекратили выдачу новых виз афганцам, пакистанцам и гражданам нескольких других стран по соображениям безопасности.

Источник не сказал, что это за опасения, но сказал, что запрет на выдачу виз продлится непродолжительный период.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Пакистана заявило, что ОАЭ прекратили обработку новых виз для своих граждан и граждан некоторых других стран.

Исламабад заявил, что запрашивает информацию в ОАЭ о причине приостановки работы с визами, но считает, что это связано с пандемией коронавируса.

Все это, напомним, происходит на фоне церемониального подписания документов о безвизовом режиме с Израилем.