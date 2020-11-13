Дно пробито: в ОАЭ приехала делегация еврейских поселенцев

Делегация незаконных еврейских поселенцев с Западного берега в настоящее время находится в Дубае, чтобы наладить деловые связи с эмиратцами, сообщает Al-Monitor. Разумеется, палестинские официальные лица недовольны тем, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встречают эту группу, потому что Западный берег является оккупированной палестинской территорией.

В состав группы входили члены Регионального совета Самарии, который представляет поселенцев северной части Западного берега. Как сообщает Associated Press, делегация встретилась с представителями аграрного комплекса, борьбы с вредителями и пластиковыми компаниями с целью расширения сотрудничества в области опреснения воды и сельского хозяйства.

Израиль захватил Западный берег, где проживает большинство палестинцев, у Иордании в 1967 году. Большая часть международного сообщества признает эту территорию оккупированной Израилем. Тысячи израильтян-евреев сейчас живут в различных поселениях по всей территории.

Палестинская администрация (ПА), которая управляет частями Западного берега, категорически выступает против поселений и считает, что они препятствуют самоопределению палестинцев.

Неудивительно, что официальные лица ПА осудили этот визит, а один из них сказал, что «болезненно» видеть «арабское сотрудничество» с поселенцами, согласно AP.

В сентябре Израиль и ОАЭ установили полноценные отношения. ОАЭ были лишь третьей страной в арабском мире, признавшей Израиль, и вскоре их примеру последовал Бахрейн. С тех пор было совершено множество деловых сделок, направленных на укрепление экономических связей между Израилем и ОАЭ.

Палестинцы стойко выступают против нормализации и считают, что арабские государства не должны признавать Израиль без признания палестинской государственности. В сентябре Палестина перестала председательствовать в Лиге арабских государств после того, как орган отказался осудить ОАЭ за сделку с Израилем.

ОАЭ не удерживает оппозиция со стороны палестинцев, их союзников и пропалестинских активистов, и они продолжают развивать свои отношения с Израилем. Страна также недавно решила импортировать вино с Голанских высот, что разозлило сторонников антиизраильских бойкотов. Израиль отвоевал Голанские высоты в 1967 году у Сирии, и международное право считает их сирийской территорией, хотя теперь США признают их как территорию Израиля.

Напомним, что продукция незаконных поселений часто подвергается бойкоту даже в странах Западной Европы на официальном уровне. Тот факт, что ОАЭ совершенно не смущаясь сотрудничают не просто с Израилем, а еще и с поселенцами, доказывает, что нет такого дна, которое не смогли бы пробить власти ОАЭ.