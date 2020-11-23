Прокуратура Набережных Челнов вынесла предупреждение Фаузии Байрамовой за письмо Эрдогану

Письмо Фаузии Байрамовой, о котором мы вчера писали, получило резонанс не только среди турецкой общественности. Явным признаком того, что оно попало в цель, стал интерес прокуратуры Набережных Челнов, которая вынесла активистке предупреждение.

По мнению челнинской прокуратуры, сведения, содержащиеся в письме Байрамовой, "не соответствуют действительности".

— Указанная информация, которая несет в себе не соответствующие действительности обстоятельства, способствует возникновению конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, — говорится в документе прокуратуры.

Фаузия Байрамов прокомментировала это предостережение, сказав, что не согласна с ним, и что она продолжит защищать мусульман.

Ранее, в сентябре этого года Фаузию Байрамову задержали в международном аэропорту Казани, когда она направлялась в Турцию. В июне челнинский суд оштрафовал Байрамову на 10 тысяч рублей за выступление на Дне памяти в Казани в 2019 году. В 2010 году Фаузия Байрамова была осуждена на 1 год условно за разжигание межнациональной розни. За публикации, осуждающие аннексию Крыма Россией в 2014 году, она была приговорена еще к одному году условно.