Мусульмане Турции узнали о плачевном положении мусульман России

Письмо известной татарской писательницы и активистки национального движения Фаузии Байрамовой к президенту Турции Р.Т. Эрдогану о преследовании в Татарстане пожилых мусульманок – читательниц турецкого мусульманского богослова Саида Нурси, которое было опубликовано в разных СМИ на русском, турецком и английском языках, вызвало общественный резонанс, особенно в Турции. Об этом письме мы писали 3 недели назад.

В Турции Бадиуззаман Саид Нурси считается гордостью страны, который спас страну от безбожия и безнравственности во времена секулярных реформ Ататюрка и воинствующего лаицизма. Его тафсиры Корана «Рисале-и Нур» официально взяты под охрану государства и издаются в государственном управлении по делам религии Турецкой Республики (Диянет). Книги изучаются в школах и университетах Турции, также миллионы людей в мире на разных языках свободно изучают эти произведения.

К сожалению, лишь в России, единственной стране мира, книги Саида Нурси запрещены как "экстремистские". Несмотря на то, что главные муфтии России, такие как Талгат Таджуддин, Равиль Гайнутдин, а также другие российские религиозные, общественные и государственные деятели в свое время призывали российский суд и прокуратуру подумать и не совершать ошибку, суд не прислушался к мнению экспертов и пошел на запрет, который в результате стал причиной обвинения российских властей в преследовании мусульман, создав негативный образ России как противника мусульман. Российские адвокаты назвали запрет книг Саида Нурси «диверсией против России перед мусульманским миром».

В 2018 году Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских судов о запрете книг мусульманского богослова Саида Нурси из собрания «Рисале-и Нур» нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, гарантирующую право на свободу выражения мнения, на свободу совести и религии.

В Турции, в которой миллионы читателей книг Саида Нурси, недоумевают по поводу того, каким образом несколько татарских бабушек, читающих книги Нурси в своих домах, могут представлять угрозу для Российской Федерации, и неужто в этих книгах скрыта некая "метафизическая сила", которая напугала российские власти до такой степени, что они решились запретить их?

При этом ни в одной постсоветской стране книги Саида Нурси не запрещены, свободно читаются и печатаются и в Белоруссии, и в Украине, и в Казахстане.

Письмо Фаузии Байрамовой вызвало раздражение властей, и 20 ноября ее вызвали в прокуратуру г. Набережные Челны для «предостережения о недопустимости экстремистской деятельности». По мнению челнинской прокуратуры, сведения, содержащиеся в письме Байрамовой, "не соответствуют действительности". "Указанная информация, которая несет в себе не соответствующие действительности обстоятельства, способствует возникновению конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", — говорится в документе прокуратуры.

В связи с этим Фаузия Байрамова написала на своей странице в Фейсбук следующее:

«Сегодня меня вызвали в прокуратуру г. Набережные Челны и вынесли предостережение. Оказывается, мое письмо к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в защиту мусульманских женщин – это опасная акция для России! И это обращение угрожает целостности России! Якобы я распространяю ложные новости о России! Как будто этим письмом я кого-то оскорбляю в национальном и религиозном плане...

Конечно, все это ложь!

Я написала письмо Эрдогану только исходя из фактов. Они не могут сказать, что этих фактов не существует и таких случаев нет. Мусульман в России преследуют, неправомерно обвиняют и приговаривают к 15-20 годам лишения свободы. Их семьи и дети остаются без отцов и сталкиваются с большими трудностями. Кому же мне еще написать? Я не могу обращаться к тем, кто творит эти злые дела в России! Я написала президенту Турции, надеясь, что он поможет, ведь он тоже является мусульманином»...