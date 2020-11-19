В Ингушетии задержали оппозиционера Магомеда Хазбиева

В Магасе силовики задержали ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева. Ему предъявлены обвинение в призывах к незаконным акциям. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Как рассказал сам Хазбиев, вчера утром к нему приехали с повесткой сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") и отвезли в отдел. Позже его перевезли в полицейское управление по Ингушетии, где предъявили обвинение по административной статье. От показаний оппозиционер отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Накануне Хазбиев записал видеообращение, где предложил устроить прогулку по центральному проспекту Зязикова в Магасе в поддержку узников так называемого ингушского дела, Зарифы Саутиевой и лидеров ингушского протеста против земельной сделки в Чечней. Суд над ними начался вчера.

По словам Хазбиева, активистов преследуют незаконно, поэтому необходимо выразить солидарность с ними и их родственниками. Форма прогулки выбрана потому, что любые акции – митинги, пикеты, шествия и демонстрации власть незаконно пресекает и не согласовывает, заявил активист.

В отделении на Хазбиева составили протокол, ему инкриминировали ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. - прим. ГИ). В итоге судья Магасского суда не принял протокол, отправив дело на доработку, а Хазбиева отпустили домой.

Напомним, что Саутиева и Хаутиев вместе с еще несколькими ингушскими активистами обвиняются в организации насилия в отношении представителей власти на митинге в Магасе в марте 2019 года, а также в организации и участии в экстремистском сообществе.

Ранее, 17 ноября, был переведен под арест задержанный в сентябре еще один участник магасских протестов 2019 года Тагир Галаев. Его сначала оштрафовали по административной статье, а затем предъявили обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

По словам Мухтара Мишиева, адвоката задержанного, Галаев находится в СИЗО Нальчика, свою вину он не признал и сообщил, что оказался на митинге случайно, когда силовики начали оттеснять протестующих.