ОАЭ: избирательная толерантность

В недавней заметке о министре иностранных дел ОАЭ, поддержавшем исламофобские заявления Макрона, мы упомянули о том, что ОАЭ по отношению к немусульманским меньшинствам занимает предельно либеральную позицию, которую невозможно представить в отношении мусульман в той же Франции. Тогда мы еще не догадывались, что власти Эмиратов тут же, словно в подтверждение, обнародуют очередной пакет либеральных реформ.

Так в субботу было объявлено об изменениях в семейном законодательстве и других областях, влияющих на повседневную жизнь людей. Как сообщает эмиратовский ресурс The National:

«Поправки к существующим законам и введение новых законов направлены на регулирование важнейших личных и гражданских законов, с положениями, позволяющими лицам, не являющимся гражданами Эмиратов, решать свои личные дела в соответствии с законодательством их родной страны.

ОАЭ это дом для более 200 национальностей, и они стараются удовлетворить их потребности. Реформы повлияют на законы, касающиеся развода и раздельного проживания супругов, разделения завещания и имущества, алкоголя, самоубийств и защиты женщин.

Изменения также означают, что законы страны происхождения человека могут использоваться для развода и наследования, а это означает, что исламские законы или шариат будут редко использоваться, когда речь идет о делах по семейному праву с участием экспатриантов. Некоторые из этих мер обсуждались в ОАЭ в течение некоторого времени и отражают важную веху в продолжающемся прогрессе судебной системы страны».

Одно из наиболее значительных событий касается развода, раздельного проживания супругов и раздела имущества в случае распада брака. Если пара состояла в браке в своей стране, но развелась в ОАЭ, будут применяться законы страны, в которой состоялся брак. В новом законе упоминаются совместные активы и совместные счета, а также то, что суд может быть привлечен для посредничества, если между двумя сторонами не будет соглашения.

Гражданство умершего также будет определять, как его активы делятся между ближайшими родственниками, если он не написал завещание. Раньше имущество делилось автоматически по шариату. Единственное исключение - недвижимость, приобретенная в ОАЭ, управление которой будет осуществляться в соответствии с законодательством ОАЭ.

Еще одно весомое изменение — в ОАЭ отменили штрафы за употребление алкоголя. Теперь жители страны и приезжие, которым больше 21 года, могут пить, хранить или продавать алкогольные напитки без лицензии в своих домах и в разрешенных общественных местах, не подвергаясь уголовному наказанию. Как отмечает Associated Press, пиво и другие спиртные напитки широко доступны в барах и клубах, но до недавних пор люди должны были получать государственную лицензию, чтобы купить алкоголь, привезти его домой и выпить. The National утверждает, что наказание за употребление алкоголя без лицензии считалось редким, но человека могли за это оштрафовать, если его привлекали к ответственности за другое преступление. Новые правила запрещают так делать.

Следующее нововведение разрешает парам, не состоящим в браке, жить вместе. Раньше совместная жизнь до брака — как и совместное проживание соседей, не состоящих в родстве, — считалось преступлением. Как отмечает AP, раньше власти, особенно в Дубае, могли закрывать на это глаза, если наказание касалось иностранцев, но угроза наказания для них все равно существовала.

Помимо этого власти ОАЭ отменили наказание за попытку самоубийства, но серьезно ужесточили наказание за т. н. «убийства чести» и вообще за харассмент в отношении женщин.

Власти ОАЭ утверждают, что изменили законы, чтобы «закрепить принципы толерантности в обществе» и укрепить позиции страны как центра для жизни и работы. Остается непонятным, зачем в таком случае делать вид, будто секулярно-националистическая мобилизация в странах Европы (вроде той же Франции) или в Китае имеет какое-то отношение к толерантности и либерализму. Если уж вы разрешаете немусульманам на своей земле следовать их собственным законам, то признайте право мусульман на чужой земле следовать законам шариата. Ведь у вас есть даже моральное право на такое требование. Увы, такой позиции от Абу Даби ждать не приходится.