Министр иностранных дел ОАЭ встал на защиту Макрона

Печально известный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов призвал мусульман принять позицию президента Франции Эммануэля Макрона в отношении его заявлений о необходимости «интеграции» в западные общества.

«[Мусульмане] должны внимательно слушать то, что сказал Макрон в своей речи. Он не хочет изолировать мусульман на Западе, и он полностью прав», - заявил в понедельник государственный министр иностранных дел Анвар Гаргаш в интервью немецкой ежедневной газете Die Welt.

Он сказал, что мусульманам «необходимо лучше интегрироваться» в западные страны.

«Французское государство имеет право искать пути для достижения этого параллельно с борьбой с экстремизмом и закрытыми сообществами», - добавил он.

Гаргаш отверг обвинения в адрес президента Франции в том, что он пытается исключить мусульман, проживающих во Франции.

В общем, ОАЭ занимает ровно ту позицию, которую от них все и ожидали. Виноваты оказываются мусульмане, потому что они дескать, отказываются интегрироваться в французское общество. Интересно, что в самих ОАЭ интеграция индусов, католиков, а теперь еще и евреев, выглядит именно таким образом, как приписывает это Макрон мусульманскому сообществу Франции. Но что позволено индусу в ОАЭ, то не позволено мусульманину во Франции, даже при том, что французские мусульмане являются гражданами своей страны, а индусы в ОАЭ нет.