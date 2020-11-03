Китайские казахи получили убежище в Казахстане

Этнические казахи из Китая Кайша Акан и Багашар Маликулы получили статус беженцев сроком на год в Казахстане, сообщает «Фергана» со ссылкой на объединение «Нағыз Атажұрт».

Кайша Акан — уроженка Или-Казахского автономного округа Синьцзяна. Она бежала из Китая в Казахстан весной 2019 года из опасения, что ее отправят в «лагерь перевоспитания». В августе Акан сама сообщила пограничникам, что незаконно пересекла границу. Ее приговорили к шести месяцам условно без выдворения в Китай, а затем выдали свидетельство ищущего убежище, которое необходимо было обновлять каждые три месяца. Срок ее последнего свидетельства истекал 20 ноября 2020 года, передает «Азаттык».

38-летний Багашар Маликулы переехал в Казахстан из Китая в 2015 году, получив вид на жительство и удостоверение оралмана. В ноябре 2016 года он отправился в Синьцзян навестить родителей, там его задержали, конфисковали документы и неоднократно допрашивали. Боясь дальнейших преследований, Маликулы в январе 2017 года пешком перешел границу и бежал в Казахстан. Он обратился миграционную полицию Алматинской области и подал заявление о предоставлении статуса беженца в декабре прошлого года.

Напомним, что ранее в этом месяце статус беженцев получили еще два этнических казаха из Китая — Кастер Мусаханулы и Мурагер Алимулы.

Власти Казахстана до настоящего момента предпочитали не замечать проблему этнических казахов в Китае. Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлогоднем интервью Deutsche Welle и вовсе заявил, что многие сообщения правозащитных организаций, касающиеся ущемления прав этнических казахов в СУАР, недостоверны.