В Алжире открылась третья по величине мечеть в мире

Большая мечеть Алжира, третья по величине в мире после самых святых мест в Мекке и Медине и самая большая в Африке, была открыта в прошлую среду вечером по случаю дня рождения Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Абдельазиз Джерад и другие правительственные чиновники.

Президент Абдельмаджид Теббон должен был открыть молитвенный зал, который может вместить до 120000 человек, однако не смог присутствовать из-за того, что накануне его положили в больницу с подозрением на COVID-19.

Известная как Джамаа аль-Джазаир, мечеть должна открытся для своих первых публичных молитв на этой неделе, через полтора года после завершения строительства. Мечеть описывается как модернистская по дизайну, с андалузским интерьером и может похвастаться самым высоким в мире минаретом высотой 267 метров, тем самым побив рекорд минарета в Касабланке в Марокко. Говорят, что минарет оборудован лифтами и смотровыми площадками, с которых открывается вид на столицу и Алжирский залив.

Однако строительство мечети подвергалось критике как тщеславный проект и символ мании величия бывшего многолетнего президента Абдельазиза Бутефлика, который был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов против его двадцатилетнего пребывания у власти. Семилетние строительные работы были завершены в апреле прошлого года с отставанием от графика на три года. Ответственная компания China State Construction Engineering привезла рабочих из Китая.

Социолог Белахдар Мезуар, которого процитировала AFP, говорит, что мега-мечеть «не была построена для людей» и что Бутефлика построил ее для того, чтобы конкурировать с Марокко.

Расходы государственных средств на сумму более 1 миллиарда долларов также были встречены неодобрением со стороны многих граждан, поскольку безработица среди молодежи и столь необходимые улучшения в секторах здравоохранения и образования считаются более важными приоритетами для страны.