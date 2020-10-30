Мы - не Шарли: ни власть, ни такая оппозиция

"Никогда такого не было, и вот опять" - многочисленные общественные деятели, да и просто "дорогие соотечественники", коллеги, соседи, знакомые продемонстрировали свое исламофобское мурло, как только представился удачный повод.

Удачным поводом стали убийства во Франции - сперва учителя, демонстрировавшего детям карикатуры на Пророка, мир ему, а еще более удачным - вчерашнее убийство в их храме не имеющих никакого отношения к этим карикатурам христиан. Отмежевание от этого, осуждения этого мусульманами заведомо не принимаются - они считаются лицемерными или недостаточно искренними.

Видимо, чтобы было иначе, мусульмане должны выходить везде, где живут, вставать на колени и просить прощения за нескольких отморозков, действовавших от их имени. Так же, как все европейцы вставали на колени за массовые убийства, совершенные ради них Андреасом Брейвиком и Брентоном Тарантом. Хотя нет, подождите - они ведь ничего такого не делали. И главное, мусульмане ни от кого этого не требовали, довольствуясь осуждением этих преступлений (которое можно было оценить на фоне огромного количества одобряющих их высказываний), наказанием преступников и принятием мер для их предотвращения в будущем. Но в случае с убийствами во Франции о последнем никто не говорил, как и об ответственности властей - не только за их провокационные действия, но банально за недееспособность полиции, в которую заранее сообщалось и об угрозах тому учителю, и об угрозах церквям, и которая не приняла никаких мер для их защиты. А комментаторам этого не нужно - они требуют не предотвращения преступлений, а коллективной ответственности за них, которая возложена на мусульман задолго до того, как они были совершены.

Да, не будем обольщаться - поддержка войны Макрона с Исламом выражалась задолго до того, как из-за провокаций таких, как он пролилась кровь, и даже до новой волны самих этих провокаций. Она выражалась и выражается даже в тех случаях, когда от имени мусульман не убивают и не "посягают на свободу слова", а когда мусульмане просто хотят пользоваться своими правами, не затрагивая никого - одеваться, как хотят, есть, что хотят, относиться так, как считают нужным к вопросам семьи, нравственных ценностей и т.д.

Однако поговорим не о кухонных комментаторах, а о государственных и общественных деятелях. "Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, и на фоне многочисленных "критиков власти" это заявление выглядело как сам здравый смысл.

Другое дело, что такие слова не должны вводить в заблуждение - чувства верующих в путинской России, действительно, запрещено оскорблять по закону, и это одно из немногих ее преимуществ перед такими странами, как Франция. Зато в ней можно (не по закону, конечно, а по понятиям, на практике) убивать верующих, сажать верующих, изгонять верующих (https://golosislama.com/news.php?id=31080), то есть, делать то, что Макрон и его поклонники пока только мечтают делать во Франции, в связи с чем до сего момента преследуемые верующие бежали из России в нее, а не наоборот - это, кстати, ответ на вопрос, почему они так делали.

Но если российская власть абсолютно лицемерна в своей защите чувств мусульман, то значительная часть российской оппозиции в эти дни была абсолютно искренней - в животной ненависти к ним. Эти люди не довольствовались осуждением насилия, в чем их могли бы поддержать и здравомыслящие мусульмане. Они не призвали стороны конфликта к здравомыслию, диалогу и компромиссам. Нет, вместо этого они однозначно встали на сторону фанатиков квазирелигиозного секуляризма, претендующего на право поносить и оскорблять Ислам и мусульман (но, например, не евреев или гомосексуалистов, что является жесточайшим табу в этих странах), присоединившись к призывам "крестового похода" против тех, кого коробит такое право и кто требует уважения к себе как к одной из групп общества, а не его изгоям.

Однако у нас для всех них есть плохая новость - Российская Федерация это не Франция. Это, кстати, не значит, что для Франции, а точнее для ее истеблишмента, объявленная Исламу война закончится добром, но это значит, что в России мы ее советуем даже не начинать. Если вы хотите держать мусульман под железной пятой, лучше оставьте свою оппозиционную дурь и сразу прижимайтесь к Путину и этой власти, которые делают максимум из того, что можно делать в этом отношении. А при любой реальной демократизации не считаться с чувствами и интересами мусульман у вас не получится, потому что в России это не какие-то мигранты, а коренные народы - соучредители и соакционеры ее федеративного многонационального государства, которым Россия в ее нынешних границах либо рано или поздно станет, либо ее не станет вообще.

Это нынешняя диктаторская власть может позволить себе не считаться с мусульманами на деле, хотя на словах даже она это вынуждена делать и ей на это хватает мозгов в отличие от вас. А вы на что надеетесь? Вы как собрались менять эту власть и как собрались потом строить демократию, если вы действительно собираетесь это делать? В Хабаровске или Беларуси ваши протестующие ходят - водят хороводы уже несколько месяцев, терпя издевательства ментов, тогда как киргизы у себя вынесли власть за один день. В Башкортостане, уже в России отстояли Куштау от планов власти, потому что там собрались крепкие мужчины, костяк которых делает намаз пять раз в день и съехался в близлежащую мечеть. Вы думаете в республиках Кавказа и Поволжья вы чего-нибудь добьетесь без мусульман и сможете их игнорировать в условиях демократии? Вопрос в том, добьетесь ли вы без них чего-нибудь даже в Москве или так и продолжите ходить с шариками под дубинками, отталкивая от себя тех, у кого хватит духу, чтобы что-то изменить.

А за тех, кто даже не пытается скрывать ненависти к нашей религии и нашему Пророку, мир ему, мы ничего менять не будем - пусть они сами ходят со своими шариками и получают подзатыльники. Кстати, может быть, поэтому в отличие от своих коллег по цеху российской оппозиции на этот раз ума хотя бы промолчать в этой ситуации хватило Алексею Навальному? Может он, раньше тоже не раз позволявший себе хамские выпады в адрес Ислама и мусульман, начал умнеть, понимая, что без их поддержки добиться успеха в России нет шанса ни у одного политика? Пока такие выводы делать рано - надо понаблюдать. И мы будем наблюдать за каждым вашим словом, за каждым высказыванием, за каждым даже репостом или лайком - нет, не для того, чтобы кому-то резать головы, что выгодно только нашим врагам. Мы будем наблюдать так, как это делают евреи, которые никогда не поддержат антисемита и будут топить его везде, где только смогут (а они могут много где). Вот так же за всем этим отныне будут наблюдать мусульмане, чтобы делать выводы - кого топить всегда и везде, кого поддерживать как своего друга, с кем вступать в союз, а с кем ни при каких условиях нет.

Сегодня в России у мусульман уже есть количество, будь то демография или экономически успешные и влиятельные люди. Завтра, даст Бог, это количество и приумножится, и перейдет в качество - политическую сплоченность и мобилизацию сообщества, которое будет требовать принятия любых решений власти и ее формирования с учетом его интересов, по крайней мере, на уровне федерации, которую составляют и его республики.

Мы - не Шарли. И если вы думаете о будущем, вам тоже не советуем.