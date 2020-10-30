В Пакистане исламские ученые дозволили построить индуистский храм

Официальный совет улемов Пакистана, который консультирует правительство по религиозным вопросам, одобрил строительство нового храма для индуистского меньшинства, постановив, что исламский закон разрешает меньшинствам создавать места отправления культа.

Лал Малхи, видный индуистский лидер, который также является членом парламента, приветствовал это решение, но отметил, что совет также рекомендовал правительству не тратить государственные средства непосредственно на строительство частных храмов.

В настоящее время в Исламабаде проживает около 3000 индуистов из общего населения в более 1 миллиона человек, однако у них нет действующего храма.

В своем заявлении Совет исламской идеологии также заявил, что индусы в Пакистане имеют конституционное право совершать погребальные обряды для своих покойников.

«В свете этого права индуистской общине в Исламабаде разрешено иметь подходящее место, где они могут совершать последние обряды для умерших в соответствии с религиозными инструкциями», - говорится в заявлении совета.

Совет также разрешил строительство общественных центров для религиозных меньшинств, где они могли бы проводить свадьбы и религиозные мероприятия, что, по мнению совета, является их конституционным правом.

Решение Совета исламской идеологии было принято после того, как правительство премьер-министра Имрана Хана внезапно приостановило строительство храма в столице Исламабаде в июне.

Решение Хана было принято на фоне угроз со стороны многих пакистанских мусульман, которые назвали строительство храма кощунственным актом.

Некоторые из них пригрозили силой остановить строительство храма, что усилило напряженность.

Хан обратился к совету, чтобы решить, можно ли использовать государственные деньги для строительства. Он обещал дать 600 000 долларов на строительство храма.

Из принятого решения пока что не ясно, даст ли Хан все таки государственные деньги или нет. Однако решение совета оставило открытой возможность распределения денег среди индуистской общины для использования по своему усмотрению.

Ожидается, что Хан издаст официальный приказ о строительстве храма.

Напомним, что большинство индуистов страны, составлявших некогда значительную часть населения, мигрировали в Индию из современного Пакистана в 1947 году, когда Индия была разделена британским правительством. В настоящее время в Пакистане проживает чуть более 2 миллионов индуистов.