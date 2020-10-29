Имран Хан призвал мусульманские государства вместе противостоять исламофобии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к лидерам стран с мусульманским большинством с просьбой «действовать коллективно, чтобы противостоять растущей исламофобии в немусульманских государствах», - заявили в офисе пакистанского лидера.

Согласно заявлению, Хан опубликовал письмо в среду, но неясно, руководству какого государства оно было направлено.

Письмо следует за упреком Хана президенту Франции Эммануэлю Макрону в начале этой недели, в котором он обвинил Макрона в «поощрении исламофобии» за шаги, предпринятые его правительством для борьбы с тем, что французский лидер назвал «исламским сепаратизмом».

Комментарии Макрона, в которых мусульманские религиозные школы обвиняются в «идеологической обработке» и защищают «право на богохульство» в условиях свободы выражения мнений, вызвали возмущение во многих частях мусульманского мира, что привело к призывам к бойкоту французских товаров в некоторых странах.

Хотя он прямо не упомянул Францию, Хан сказал, что «недавние заявления на уровне руководства […] являются отражением этой растущей исламофобии, которая распространяется в европейских странах, где проживает значительная часть мусульманского населения».

Хан сказал, что лидеры этих стран не понимают «любви и преданности мусульман всего мира к своему Пророку [Мухаммаду] и своей божественной книге Священный Коран».

«В результате приводится в движение опасный цикл действий и реакций», - писал он, явно ссылаясь на акты насилия в ответ на оскорбление Пророка Мухаммада или Корана.

«Вредные действия вызывают реакцию мусульман, поскольку они видят, что их вера и их любимый Пророк становятся мишенью, что приводит к дальнейшим дискриминационным действиям со стороны правительств в отношении мусульманского населения в их государствах, что приводит к маргинализации мусульман и созданию пространства для радикальных, крайне правых групп, использующих ситуацию».

Хан также повторил призыв, который он сделал в письме основателю Facebook Марку Цукербергу на этой неделе, чтобы к личности Пророка и Корану относились наравне с холокостом евреев как к темам, которые нельзя оскорблять, ставить под сомнение или не уважать в условиях свободы слова.

С момента прихода к власти в 2018 году премьер-министр Пакистана часто поднимал вопрос о росте числа нападений на мусульман, особенно во время своих ежегодных обращений на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.