Мировые модные бренды в шоке от саудовского запрета на турецкие товары

Неофициальный запрет Саудовской Аравии на турецкие товары обрушился на международную индустрию моды, что стало последним признаком эскалации напряженности между двумя региональными соперниками.

В понедельник газета Financial Times (FT) сообщила, что испанский модный бренд Mango пересматривает отношения со своими турецкими поставщиками из-за неофициального эмбарго со стороны властей Саудовской Аравии.

Сотрудник бренда сказал турецким поставщикам в электронном письме, которое увидела FT, что Эр-Рияд «запретил импорт товаров, произведенных в Турции».

В своем заявлении испанская компания не подтвердила запрет, но намекнула, что у нее были проблемы с импортом, заявив, что ее команды «ищут альтернативы замедлению таможенных процессов для продуктов турецкого происхождения в Саудовской Аравии».

Mango - один из нескольких европейских и американских ритейлеров модной одежды, у которых есть производственные предприятия в Турции. Среди других брендов - шведская H&M и британская Marks and Spencer.

Мустафа Гюльтепе, глава Стамбульской ассоциации экспортеров одежды (IHKIB), сказал FT, что все компании, производящие товары в Турции для экспорта в Саудовскую Аравию, сталкиваются с проблемами.

«Мы говорим обо всех мировых брендах, которые имеют магазины в Саудовской Аравии, производят в Турции и продают там товары», - сказал он.

Турецкие экспортеры в течение нескольких месяцев жаловались, что их продукция долго задерживается на таможенных порталах Саудовской Аравии.

Но власти Саудовской Аравии отвергли такие утверждения, заявив, что любые сообщения о задержках в торговле являются результатом трудностей, связанных с пандемией коронавируса, и что правительство не «наложило никаких ограничений на турецкие товары».

Однако в субботу восемь турецких бизнес-групп, включая экспортеров и подрядчиков текстиля, призвали Саудовскую Аравию улучшить торговые отношения между двумя соперниками.

«Любая официальная или неофициальная инициатива по блокированию торговли между двумя странами будет иметь негативные последствия для наших торговых отношений и нанесет ущерб экономике обеих стран», - предупредили компании.

«Мы глубоко сожалеем о дискриминационном обращении, с которым наши компании сталкиваются в Саудовской Аравии ... Мы ожидаем, что власти Саудовской Аравии предпримут конкретные инициативы для решения проблем», - говорится в заявлении.

IHKIB, один из крупнейших производителей текстиля в Европе и на Ближнем Востоке, сообщил в 2019 году, что только в этом году Турция экспортировала одежды на сумму около 18 миллиардов долларов.

У Анкары было положительное сальдо торгового баланса с Саудовской Аравией в прошлом году: она экспортировала товаров и услуг на 3,2 миллиарда долларов, а импортировала около 1,9 миллиарда долларов.

Хотя официальные лица Саудовской Аравии опровергли утверждения о том, что они блокируют турецкие товары, ранее в этом месяце Аджлан аль-Аджлан, глава неправительственной торговой палаты Саудовской Аравии, в Twitter призвал правительство объявить официальный бойкот в ответ на "продолжительную враждебность турецкого правительства к руководству, стране и гражданам [Саудовской Аравии]".

Отношения между двумя странами были натянутыми в основном из-за соперничества региональных интересов, особенно в Ливии, где страны поддерживают противоборствующие стороны конфликта.

Турция также поддержала Катар, направив туда войска после того, как Саудовская Аравия и ее союзники ввели эмбарго против Дохи в 2017 году.

Напряженность достигла новых высот в 2018 году, когда турецкие власти представили доказательства того, что саудовцы убили и расчленили журналиста Джамаля Хашакджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.