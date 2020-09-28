Саудовская Аравия официально запретила турецкие продукты

Решение Саудовской Аравии о запрете турецких товаров вступает в силу на этой неделе в попытке нанести удар по и без того ослабленной экономике Турции, сообщила в воскресенье газета Cumhuriyet.

В прошлом году Эр-Рияд наложил неофициальное эмбарго на турецкие товары, включая текстиль и скоропортящиеся продукты.

Саудовцы прямо сейчас держат сотни турецких грузовиков на границе с Саудовской Аравией и тысячи пакетов из Турции в своих аэропортах. Грузовики были допущены в страну только после вмешательства турецких дипломатов в королевстве.

В 2017 году, когда страны под руководством Саудовской Аравии разорвали связи с соседним Катаром, Анкара поддержала Доху в экономическом и военном отношении. Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Турцией остаются напряженными после того, как между двумя странами разразился политический кризис из-за убийства саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашакджи в Стамбуле, что побудило саудовские бизнес-группы, включая Торгово-промышленную палату Эр-Рияда, призвать к полному бойкоту турецких товаров.

Власти Саудовской Аравии оказывают давление на местные предприятия, чтобы они не торговали с Турцией и ее предприятиями. Турецкая газета Dunya сообщила, что правительство Саудовской Аравии связалось с отдельными предприятиями и приказало им не торговать с турецкими компаниями и не покупать какие-либо товары, произведенные в Турции. Правительство заявило, что наложит штраф на любую компанию, которая проигнорирует приказ.

«Наши клиенты привыкли к турецким продуктам, они довольны. Однако они больше не могут покупать наши товары. Они говорят, что отправляют их нам через третью страну», - цитирует Cumhuriyet турецкого бизнесмена, который говорил на условиях анонимности.

«Малый и средний бизнес очень обеспокоен, особенно в связи с остановкой экспорта из юго-восточных провинций, таких как Хатай, Газиантеп и Диярбакыр», - сказал он.

Тем временем Саудовская Аравия начала кампанию, чтобы отговорить своих граждан от посещений Турции.

СМИ королевства называют Турцию небезопасным местом из-за роста числа мелких преступлений, направленных против граждан Саудовской Аравии и применения огнестрельного оружия, в то время как посольство Саудовской Аравии в Анкаре также предупредило о росте насилия, направленного против граждан Саудовской Аравии. Число саудовских туристов, приезжающих в Турцию, в прошлом году сократилось на 17 процентов.