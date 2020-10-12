ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАБОТЕ САЙТА

Дорогие читатели, ас-саламу алейкум!

Мы рады сообщить вам, что после нашего призыва о поддержке среди вас нашлись те, кто вызвались оказывать сайту регулярную поддержку или предложить ее единоразово. Хвала Аллаху и да воздаст Он этим людям благом в обоих мирах, это позволит нам возобновить регулярное вещание сайта.

Вместе с тем, к сожалению, таких людей пока еще недостаточно для полноценной работы сайта, поэтому он пока будет работать в усеченном режиме по сравнению с его лучшими временами. Поэтому просим всех, у кого есть желание помочь сайту, распространять информацию об этом среди обладающих такой возможностью мусульман и других наших читателей.

Оказать поддержку сайту можно через нашу безопасную донат-систему, работающую по принципу Patreon - ваши пожертвования поступают на обезличенную западную платформу для пожертвований, а уже с нее поступают нам, и таким образом финансовые органы вашей страны не видят, кого именно вы финансируете:

https://golosislama.com/page.php?id=8

Заранее спасибо всем!