ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ "ГОЛОСА ИСЛАМА"

Уважаемые читатели, ас-саламу алейкум, уа рахмату ллахи уа баракятуху.

Война в Карабахе, накаляющаяся геополитическая обстановка в Средиземноморье, протесты на постсоветском пространстве и в регионах России - горячих и интересных новостей, требующих освещения становится все больше. Но, к сожалению, именно в этот момент мы оказались в ситуации, когда не сможем их дальше регулярно освещать без вашей действенной поддержки.

Два года назад мы уже сталкивались с такой ситуацией и обращались к вам за помощью, подключение которой позволило нам возобновить работу своего штата. Но к сожалению последствия этого тяжелого года - пандемии, экономического кризиса, репрессий и т.д. настигли и тех, кто помогал нам делать свою работу на профессиональной и постоянной основе и кто больше не может этого делать.

При этом бюджет работы нашего штата небольшой, по меркам СМИ - просто смехотворный. Уверены, что хотя для большинства наших читателей, многие из которых сами нуждаются в поддержке, это неподъемная сумма, для некоторых - это месячный бюджет походов в ресторан или даже меньше. А на кону стоит продолжение работы единственного независимого от Кремля ресурса российских мусульман с освещением актуальных новостей и протестной повесткой.

Поэтому мы призываем откликнуться на наш призыв одного или несколько человек, которые могут оказывать сайту регулярную поддержку. Пожалуйста, пока не посылайте нам помощь через соответствующий раздел на сайте, чтобы ваши деньги не были потрачены зря, а сперва напишите нам на backgolosislama@gmail.com и сообщите о том, какую сумму и в течение какого периода готовы ежемесячно выделять сайту.

Нам не нужны ваши настоящие имена и фамилии, кроме того, для получения донатов мы используем безопасный международный сервис, на который они будут уходить от вас так, что финансовые органы и спецслужбы не будут видеть, что вы их посылаете нам. Кроме того, со знающими нас лично людьми мы можем обсудить другие механизмы поддержки сайта.

Просим вас максимально распространить эту информацию среди людей, заинтересованных в работе нашего сайта и, конечно же, просим о ваших ду'а.

"Голос Ислама" в любом случае сохраняется как площадка, на которой свободные авторы, зарегистрированные на нем, могут размещать свои тексты. Но как информационно-аналитический проект он сможет работать только, если найдется достаточный (повторим, небольшой) бюджет его читателей.