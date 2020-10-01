Ингушетия: обыски в домах у сотрудников муфтията

В Ингушетии прошли обыски в домах активистов Духовного управления мусульман республики, сообщают Кавказ.Реалии. Оперативники пришли к заместителю муфтия Магомеду Хаштырову, имаму мечети села Средние Ачалуки Адаму Малароеву и представителю муфтията Абдурахману Торшхоеву.

После обысков они были перевезены во Владикавказ, где их допросили сотрудники главного следственного управления СКР по СКФО.

По информации источника Кавказ.Реалий в силовых структурах, Хаштырова и Малароева допрашивали в рамках доследственной проверки, после чего они были отпущены.

Официальных комментариев со стороны СКР о причинах допроса религиозных деятелей пока не было, но по одной из версии, внимание силовиков могло быть связано с активностью ингушского муфтията и его "независимостью".

Напомним, что после смерти от коронавируса в апреле 2020 года прежнего главы ингушского муфтията Абдухармана Мартазанова ДУМ в качестве и.о. возглавил Магомед Хаштыров. Позднее муфтием в очередной раз стал Иса Хамхоев – эту должность он занимал на протяжении 15 лет.

Ранее, в 2019 году экс-руководитель республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров добился юридической ликвидации Духовного центра мусульман Ингушетии, чтобы лишить Хамхоева поста главы муфтията.