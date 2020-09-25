Косовары назвали спорное озеро именем Дональда Трампа

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сообщил в фейсбуке, что Приштина решила переименовать спорное озеро Уджман в честь американского президента. По словам Хоти, это было сделано в знак признательности за его исключительную роль в достижении исторического соглашения между Косово и Сербией об экономической нормализации, которое является важным шагом к окончательному политическому соглашению о взаимном признании между двумя странами.

Напомним, что 4 сентября Косово и Сербия достигли договоренности в Белом доме об экономической нормализации, за которой наблюдал сам президент США Трамп. Подписание соглашения само по себе стало источником скандалов и возмущений, о которых мы уже писали на нашем сайте. Помимо прочего, там сказано, что обе страны согласны работать с США с целью совместного использования технико-экономического использования спорного озера, которое сербы называют Газивода.

Такой очевидный прогиб под американского президента на самом деле мало кого удивил. Сам Хоти напомнил, что это уже стало своеобразной традицией у косовских албанцев.

«В знак признания за их решающую роль в обеспечении свободы, независимости и признания государственности Косово во всем мире мы назвали наши лучшие бульвары именами самых выдающихся личностей США, таких как: президент Клинтон, Джордж Буш, сенатор Боб Доул, секретарь Мадлен Олбрайт и другие», - сказал Хоти, добавив, что Косово и его граждане будут вечно благодарны этой «особой и вечной дружбе».

«Почитать друга - наша традиция и культура! Это благородная традиция наших предков, которую мы всегда будем чтить», - сказал премьер-министр Хоти.

Тут правда даже прозападные косовары напомнили, что вклад вышеупомянутых американских государственных деятелей действительно значимый — спасение Косово от геноцида со стороны сербов, провозглашение и признание независимости и т. д. В случае же с Трампом, он все лишь посадил за стол переговоров сербов с албанцами, заставив их подписать документ с неясными перспективами.

Что еще хуже, Хоти прямо подтвердил, что предложение назвать озеро именем Трампа поступило от американской стороны, а конкретно от Ричарда Гренелла. Гренелл это исполняющий обязанности директора Национальной разведки США и специальный представитель президента США по переговорам между Сербией и Косова. Ну и первый открытый гей в правительстве США, к слову, что явно отразилось на некоторых условиях соглашения между Косова и Сербией.

То есть, американское посредничество выглядит именно так — вы, косовары и сербы, спорите о том, как называть озеро? А назовите его именем нашего американского президента, благодетеля вашего, в духе культов личности Тито или Энвера Ходжи. И все это за пару месяцев до выборов в США, которые Трамп вполне может проиграть, и тогда придется срочно искать, что бы назвать в честь Бадена.

Озеро Уджман / Газивода в основном находится на территории Косово, но почти 20 процентов его составляет часть территории Сербии. Это искусственное озеро (водохранилище) было создано несколько десятилетий назад компанией «Ибер Лепенци», когда Косово было частью Югославии. После окончания войны в 1999 году вокруг озера возникла серьезная напряженность, поскольку и Косова и Сербия считают его своей собственностью.