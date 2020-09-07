Гомосексуалисты, сионисты и причем тут Косова и Сербия?

Одной из заметных мировых новостей минувших выходных стали странные и по форме, и по содержанию непрямые переговоры, прошедшие между лидерами Косова и Сербии в американском Белом доме.

Они были странными по форме, потому что глав делегаций и государств по очереди посадили на стуле перед президентом США Дональдом Трампом, принимавшим их, как будто строгий директор школы нашкодившего ученика, а потом дали подписать меморандум, содержания которого, судя по их реакции, они даже не знали.

Спикер российского МИД Мария Захарова в связи с этим решила в очередной раз блеснуть своим интеллектом, поиздевавшись на президентом Сербии Александром Вучичем посредством вульгарной шутки. Что наглядно продемонстрировало сербам, уязвленным высокомерным подходом со стороны Вашингтона, что Москва с ее откровенным хамством в лучшую сторону уж точно не отличается.

Не менее странным стало содержание переговоров.

Основная их идея понятна - способствовать разрешению давнего сербско-косовского кризиса путем взаимного признания сторон и начала сотрудничества между ними. Если бы это произошло при поддержке Вашингтона, это бы убедительно продемонстрировало - стратегические решения по Балканам принимаются именно там, а не в Пекине, Москве или даже Брюсселе.

Впрочем, не менее понятно то, что власти Сербии при всем желании не могут позволить себе безоговорочно признать независимость Косова, не добившись в обмен выполнения хотя бы части своих требований вроде решения проблем сербского населения в его северных районов. Поэтому вместо кардинального решения этого вопроса было достигнуто соглашение о начале сотрудничества между Сербией и пока непризнанной им Косова в ряде практических сфер вроде свободного передвижения их граждан, взаимного признания дипломов, отмены таможенных пошлин и т.п.

Но странным в содержании этих переговоров было как раз не это. А то, что помимо этих пунктов Белый дом настоял на включение в этот список еще двух.

Во-первых, о том, что Косова и Сербия соглашаются присоединиться к числу стран (на данный момент 69), добивающихся отмены во всем мире уголовных наказаний за гомосексуализм.

Во-вторых, о том, что Сербия перенесет свое представительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а Косова установит с Израилем дипломатические отношения, для чего Дональд Трамп вынудил премьера последнего Беньямина Нетаньяху согласиться признать это государство.

Ни один из этих пунктов, навязанных косоварам и сербам, не имеет отношения к проблемам в их взаимоотношениях. Так зачем же понадобилось выкручивать им руки, требуя их принять? Это очень интересный вопрос, ответ на который позволяет понять сущность американской внешней политики.

Так, Дональд Трамп публично заявлял, что он американский националист. А для националистов, как известно, характерно бороться за интересы своих не только государств, но и соотечественников, проживающих за рубежом. По этой причине Польша сегодня выдает "карты поляков" гражданам иностранных государств, имеющим польские корни и самосознание, Турция отслеживает положение крымских татар и репатриирует турок-ахыска. Ну и наконец, хрестоматийный пример - это сам Израиль, заявляющий о себе как о государстве, защитнике и убежище евреев по всему миру.

А в чем же заключается американский национализм по Трампу? В отличие от заботы Польши о поляках, Турции о турках или Израиля о евреев всего мира американский национализм по Трампу, судя по всего, заключается в заботе об интересах гомосексуалистов всего мира, а также ультрасионистских кругов, проводящих политику сохранения оккупации и дальнейших аннексий Палестины.

Поэтому, если национализм Польши выглядит как польский, Турции как турецкий, а Израиля как еврейский, то национализм Трампа в подобных ситуациях выглядит как национализм не столько американский, сколько гомосексуально-сионистский. И это делает отношения с ним весьма проблемными для национальных государств, с будь то мусульманским как Косова или христианским как Сербия большинством, народам которых подобный "американский национализм" навядывает решения, не имеющие отношения ни к их ценностям и проблемам, ни, по правде сказать, к интересам самой американской нации.