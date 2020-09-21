Франция: Хиджаб против Республики?

Французских так называемых республиканцев и секуляристов, а на самом деле палеокоммунистов-якобинцев в очередной раз лихорадит на почве страшной угрозы, которую несет их идолам кусок ткани на голове у женщин под названием хиджаб. Напомним, что в последний раз это было примерно год назад, о чем мы тогда писали (https://golosislama.com/news.php?id=37455).

В этот раз они устроили скандал из-за участия в парламентских слушаниях, посвященных жизни студентов в условиях пандемии коронавируса, студетки хиджабе, к слову, коренной француженки, которая носит его осознанно.

Итак, обратим внимание на то, кто в знак протеста против присутствия женщины в платке покинул здание французского парламента - Национального Собрания - и как они обосновали свой демарш.

Это депутаты от двух партий с созвучными названиями: "Вперед, Республика!" - нынешнего президента Эммануэля Макрона и "Республиканцы" бывшего президента Николя Саркози, которые оба в разное время выступали с нападками на "политический ислам" и "исламский коммунитаризм".

Так, Анн-Кристиан Ланд из партии "Республиканцы" заявила, что покрытая женщина в Национальном Собрании унижает как феминистские, так и республиканские принципы, которым она привержена. А Пьер-Анри Дюмон из "Вперед, Республика!" заявил, что одев хиджаб в парламент его гостья "совершила акт осознанного коммунитаризма" и "нарушила принцип светскости, который следует соблюдать в Национальном собрании".

А теперь, что же все это значит. Слово "республика" переводится с латыни как "общее дело" и в условиях Франции обычно обозначает единство и солидарность всех ее граждан, которые составляют французскую нацию. "Коммунитаризм" в свою очередь это слово, производное от "коммуны", то есть, "общины" или как принято говорить сегодня "сообщества", и рассматривается как идеология и практика выделения из республики и нации по любому принципу, будь то религия, раса и т.п.

Но как же соотносятся эти понятия с данной ситуацией? Мы уже не раз писали о девушке, чье появление на публике в хиджабе, раз за разом вызывает скандалы - Марьям Пужету (https://golosislama.com/news.php?id=34655). Она является ни много, ни мало человеком, которого французские студенты выбрали президентом Национального Союза Студентов Франции.

То есть, это девушка с активной общественной позицией, которая принимает участие в данном случае в жизни не только мусульманской общины, а всего французского общества, его молодежной части. И кроме того, это именно девушка, женщина с активной гражданской позицией, своим примером наглядно опровергающая стереотип о мусульманках, которым "исламский коммунитаризм" не позволяет участвовать в общественной жизни.

Ну, а что же в данном случае делают ее противники? Напротив, это они пытаются ее исключить из жизни общества из-за ее внешнего вида или религиозных убеждений, выталкивая ее в гетто вынужденного "коммунитаризма". При этом, кичащаяся тем, что является феминисткой Анн-Кристиан Ланд как раз и выступает с позиций полового коммунитаризма в отличие от Марьям Пужету, которая в данном случае выступает как француженка и французская студентка.

Показательно, что уйти с заседания парламентской комиссии в итоге пришлось т.н. "республиканцам", так как ее председатель Сандрин Мёрх в ответ на их протесты заявила, что "никакого правила, запрещающего ношение религиозных символов при слушаниях в парламенте, не существует".

Понятно, что исход этого инцидента не вполне характерен для французского общества в целом, где идеи республиканского единства понимаются так, как его мыслили якобинцы - французские протокоммунисты, позже вдохновлявшие большевиков, внедрявших в общество принципы тотального единообразия.

Но, как мы видим, кое что постепенно начинает меняться. И, например, ношение их коллегой, демонстрирующей активную общественную позицию, хиджаба уже не останавливает французских студентов от того, чтобы выбрать ее в качестве своего представителя. То есть, их понимание республики, ее принципов и ценностей уже отличается от господствующего сегодня, согласно которому человеку в религиозных одеждах в них не может быть места.

К слову, это понимание сегодня приходит даже к некоторым французским националистам. Например, Алан Сораль, ранее входивший в "Национальный Фронт", вышел из него и критикует его не только за исламофобию, но и за то, что она наносит ущерб французской нации. По его мнению, старый республиканизм и секуляризм, отталкивающие мусульман, с одной стороны, и коммунитаризм, то есть, их замкнутость и противопоставление себя французскому обществу, с другой - это две стороны одной порочной медали. Вместо этого Сораль предлагает активнее привлекать молодых мусульман к участию во французских делах, не мешая им при этом соблюдать предписания своей религии, что позволило бы воспитывать у них французские гражданственность и патриотизм.

Впрочем, надо признать, что подобные взгляды во Франции - удел меньшинства. По крайней мере, пока ее политику не начнут определять ровесники Марьям Пужету.