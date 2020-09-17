ОАЭ собираются инвестировать в "самый расистский клуб" в Израиле

Израильский футбольный клуб "Бейтар Иерусалим" ведет переговоры о возможных инвестициях со стороны группы их Объединенных Арабских Эмиратов, как раз, когда обе страны переходят к официальному оформлению отношений, заявил во вторник клуб израильской Премьер-лиги. Об этом сообщает израильское издание «Гаарец».

Переговоры между клубом и эмиратскими инвесторами стали неожиданностью, поскольку «Бейтар Иерусалим» никогда не нанимал фурболистов-арабов из-за давления со стороны экстремистской фан-организации La Familia. Фанаты «Бейтара» гордятся тем, что их клуб носит звание «самого расистского клуба» в Израиле и мире.

Клуб не сообщил подробностей о предполагаемой сделке или инвесторах, но назвал их просто «предпринимателями из Абу-Даби». Владелец клуба Моше Хогег вскоре вылетит в столицу ОАЭ, чтобы продолжить переговоры, говорится в заявлении «Бейтара».

«Это возможность превратить «Бейтар Иерусалим» в доминирующий клуб ... который будет представлять, помимо футбола, конкретный символ новых ветров мира, дующих на Ближнем Востоке», - говорится в заявлении клуба.

Один из эмиратовских бизнесменов, участвовавших в потенциальной сделке, сказал, что у него нет проблем с инвестированием в футбольный клуб, который никогда не подписывал контракт с арабским игроком.

«Фанатизм коренится в невежестве и страхе принять другого. Благодаря терпимости мы сможем создать дружбу с другими. Спорт - это международный язык…» - сказал бизнесмен.

Он добавил, что эмиратских инвесторов не беспокоит реакция некоторых фанатов «Бейтара», которые вскоре поймут, что «люди из ОАЭ стремятся к миру и сосуществованию».

В печальной истории о нормализации сионизма в арабском мире могут быть и забавные моменты. Один из таких моментов это выражение лиц ультрасионистских фанатов "Бейтара", если их "самый расистский клуб" станет бизнесом ушлых арабских шейхов из Залива.