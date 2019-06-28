Первый Мохамед в самом расистском футбольном клубе Израиля

Появление нового игрока на следующий сезон в футбольной команде «Бейтар Иерусалим», в обычных обстоятельствах осталось бы незамеченным за пределами сообщества болельщиков. На этот раз, однако, история попала в заголовки СМИ по всей стране и даже за рубежом. Главной новостью стало имя нового игрока - Али Мохамед, которое сразу бросилось в глаза самым расистским фанатам команды.

Некоторые из этих преданных фанатов являются членами группы под названием La Familia, известной не только своей фанатичной любовью к команде, но также и своим интенсивным расизмом и ненавистью к арабам, что они публично признают. Иногда эти фанаты появляются на матчах в футболках ультраправого движения Ках, и с гордостью называют себя «самым расистским клубом в мире» В августе 2018 года лидеры La Familia встретились с владельцем «Бейтара» Моше Хогегом и дали ему понять, что они сделают все возможное, чтобы заблокировать любую попытку покупки мусульманских игроков. В прошлом они появлялись на трибунах стадиона с огромными плакатами и баннерами с лозунгами, такими как «Бейтар, Навечно Чист».

Расизм этих фанатов достиг своего пика в 2013 году, когда тогдашний владелец клуба и бизнесмен Аркадий Гайдамак нанял двух чеченских мусульман - Джабраила Кадиева и Заура Садаева - несмотря на резкую оппозицию La Familia. Фанаты ответили тем, что проклинали игроков во время тренировок и игр, поджигали офисы «Бейтара», а также освистывали их и уходили, когда Садаев забил гол за команду. Через несколько месяцев двое чеченцев сломались, ушли из команды и навсегда покинули Израиль.

В ноябре 2018 года Хогег сказал: «Не каждый мусульманин хочет убить еврея. Бейтар будет таким же разнообразным, как и израильская национальная команда». Это могло предвещать его недавний шаг по добавлению Али Мохамеда в реестр 10 июня. La Familia немедленно отреагировала, предупредив Хогега не нанимать Мохамеда, который был гражданином Нигера и играл за «Маккаби Нетания» в прошлом сезоне. La Familia заявила, что ни один Мохамед никогда не будет играть на стадионе Тедди. Но Хогег отказывается вестись на угрозы фанатов — во времена, когда целый ряд ведущих футболистов мира являются мусульманами, такое категоричное условие для него оказалось неприемлемым. В ответ он подал жалобу в полицию и пригрозил судебным иском против четырех болельщиков за нанесение ущерба репутации команды.

Впрочем, выявилось еще одно обстоятельство, смягчившее фанатов «Бейтара». Выяснилось, что 23-летний футболист из Нигера, несмотря на свое имя, является преданным христианином. La Famila опубликовала сообщение в социальных сетях: «После тщательного изучения личности игрока, мы можем объявить, что у нас нет проблем с Али, но у нас есть проблемы с его именем, и мы изменим его имя, так что кричалка «Мухаммед» не будет звучать на стадионе Тедди».

Хогег не успокоился и достаточно вызывающе ответил: «Никто не будет вынужден сменить имя. Али Мохамед будет играть за «Бейтар», и он станет важным дополнением к команде, и мы будем часто слышать, как имя Мохамеда поют на трибунах из-за его выступлений на поле».

Хогег также заявил, что его не интересовала религия футболиста, и что он нанял бы его, даже будь он мусульманином. После столь резких комментариев фанаты стерли свой пост об имени Мохамеда. В итоге они пришли к решению называть его просто «Мо», подобно тому, как в Англии называют египтянина Мухаммада Салаха.

В целом, отмечают, что твердая позиция Хогега ведет к уменьшению расистских инцидентов на трибунах в последние годы. Если раньше кричалки вроде «Смерть арабами» и «Сожжем их деревни дотла» были обычным делом, то сейчас гораздо чаще на тех же матчах звучат расистские кричалки со стороны фанатов других команд, и обычно в виде «Фанаты «Бейтара» это арабы».

Сам Мохамед ошеломлен всей суматохой вокруг него. Через своего агента он заявил: «Я в замешательстве. Я мечтаю об успехе, но я не хочу, чтобы фанаты команды выступили против меня». Его агент сказал, что Мохамед получил сотни сообщений поддержки от фанатов «Бейтара», а также несколько сообщений, требующих, чтобы он изменил свое имя, иначе его жизнь серьезно осложнится.

К слову, за последние несколько лет между сторонниками La Familia и болельщиками арабского футбольного клуба «Бней Сахнин» было немало столкновений. Некоторые матчи между двумя командами даже проходили без каких-либо болельщиков на трибунах. Фанаты «Бейтара» часто выражали свою ненависть к арабам с песнями и кричалками, насмехающимися над арабским членом кнессета Ахмадом Тиби, страстным болельщиком, который посещает все игры «Бней Сахнин». Интересно, что футболистов арабской команды обвиняли в «провокации», из-за того, что они делают саджда в соответствии с обычаем мусульманских футболистов после каждого гола.

Лишь в 2018 году при посредничестве президента Израиля Реувена Ривлина (болельщика "Бейтара, борющегося с расизмом) было заключено мировое соглашение между двумя командами.