Израиль: министр в компании фанатов, призывающих сжигать арабов (видео)

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев снялась в компании футбольных фанатов на матче клубов "Бейтар Иерусалим" и "Бней Сахнин", состоявшемся на этой неделе, и выложила это видео у себя в фейсбуке.

И все бы ничего, если бы вокруг нее не были отчетливо слышны фанатские речевки и распевы с призывами сжигать арабские деревни, фразами "мы ненавидим всех арабов", "Мухаммад мертв" и т.д.

Все это делали как раз фанаты "Бейтара", с которыми мило обнималась и фотографировалась министр.

Показательно, что утихомирить этих недоумков пыталась даже администрация стадиона, которая несколько раз во время матча громкими объявлениями призывала их прекратить эту вакханалию.

Руководство же клуба пообещала наказать свох фанатов за очередную расистскую выходку, которыми славятся ультрас "Бейтара".