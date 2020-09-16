Адвокат обжаловала недопуск заключенного крымского татарина на похороны сына

Лиля Гемеджи, адвокат фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»* Руслана Сулейманова, подала жалобу в Киевский районный суд Симферополя на недопуск российским следователем Сергеем Махневым ее подзащитного на похороны его трехлетнего сына Мусы. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Я пыталась добиться вывоза Сулейманова на участие в похоронной процессии, но мы получили отказ. Считаю, что данные действия следователя являются незаконными, они противоречат статье восьмой Европейской конвенции по правам человека. На прощание с близкими родственниками никаких альтернативных действий следователем не было предложено, таким образом, мы подали в суд, для того чтобы обжаловать данные действия», – рассказала Гемеджи.

Напомним, что трехлетний Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля. На его поиски приехали несколько тысяч человек со всего Крыма. 26 июля управление МЧС России по Крыму сообщило, что нашло тело ребенка в выгребной яме. Его похоронили 27 июля. Трагедия сплотила всех крымских татар, а попрощаться с Мусой пришли несколько тысяч человек.

До этого управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту исчезновения мальчика, а российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России – убийство малолетнего лица.

Гражданский журналист Руслан Сулейманов был задержан в марте 2019 года, с тех пор он находится в СИЗО. ФСБ обвиняет его в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

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