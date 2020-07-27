Муса Сулейманов: кто виновен в смерти мальчика?

Минувшие выходные внимание многих людей в Крыму, Украине, России и по всему русскоговорящему пространству было привлечено к делу маленького крымскотатарского мальчика Мусы Сулейманова.

Мальчик пропал в селе Мамак (Строгановка) в пятницу вечером, и на его поиски поднялись тысячи людей - как тех, кто приехал на место лично, так и тех, кто пытался оказывать содействие дистанционно. Надо отметить, что в дело включились люди разных не только национальностей и религий, но и политических взглядов.

К сожалению, вчера мальчик был найден мертвым - тело нашли в выгребной яме около дома. Сегодня состоялась джаназа. Все мы принадлежим нашему Господу и к Нему наше возвращение, и мы просим Всевышнего Аллаха сделать этого мальчика обитателем Рая и даровать терпения и успокоения его близким.

Но этот вроде бы обычный несчастный случай, один из многих подобного рода вызвал серьезные и обоснованные вопросы о причинах произошедшего.

Дело в том, что отец погибшего мальчика - Руслан Сулейманов является политическим узником, крымскотатарским активистом, который подвергается в заточении серьезному давлению. Только в четверг его вернули в СИЗО из психиатрической больницы, куда он был направлен на принудительную экспертизу, а уже в пятницу исчез и как выяснилось погиб его сын.

Сейчас кремлевская пропаганда обвиняет в политических спекуляциях на человеческом горе тех, кто утверждает, что мальчика могли убить. Однако зададимся вопросом - не слишком ли часто происходят политические убийства и расправы над неугодными в путинской России, чтобы такое подозрение не могло возникнуть?

Но даже, если принять за основу бытовую версию, основанную на словах матери о том, что она не углядела за сыном, так как в отсутствии мужа вынуждена работать и следить за большой семьей, то кто несет за это ответственность?

Напомним, что партия Хизб ут-Тахрир, по обвинению в причастности к которой арестован Сулейманов, легально действовала в украинском Крыму до установления в нем российско-путинских порядков, как она действует легально в большинстве западных стран. Так почему же тогда у мальчика украли его отца, а у его матери их кормильца и опору, и не несут ли ответственность за произошедшую трагедию те, кто это сделал?