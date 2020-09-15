В Индии арестован мусульманский студенческий лидер

Индийская полиция арестовала известного студенческого лидера в связи с февральскими беспорядками в Дели.

Полиция Дели заявила, что Умар Халид был «главным подстрекателем» беспорядков.

Халид стал одним последних из нескольких арестованных видных активистов и студенческих лидеров, но правозащитные группы заявляют, что уже многие активисты, в основном мусульмане, подверглись несправедливому преследованию — хотя полиция опровергает обвинения.

Халид и его адвокаты пока еще не сделали заявления.

Напомним, что в феврале в Дели вспыхнули религиозные беспорядки между протестующими против антимусульманского Закона о гражданстве (CAA) и индуистскими националистами. Одна из таких массовых демонстраций в Дели переросла в насилие и вскоре приобрела религиозный оттенок. Беспорядки продолжались три дня, в результате чего погибли более 50 человек.

В недавнем отчете Amnesty International говорилось, что мусульмане стали основными жертвами беспорядков, а настоящими пособниками погромщиков были индийские силовики.

Между тем, несколько активистов и ученых выступили с заявлением, осуждающим арест Халида:

«Таким образом, мы не сомневаемся, что это расследование не касается насилия ... Халид - один из тысяч голосов, которые высказались в пользу конституции на демонстрациях против CAA по всей стране, используя мирные, ненасильственные и демократические способы», - говорится в письме.

Группа активистов «Объединенные против ненависти», членом которой является Халид, заявила, что полиция Дели должна обеспечить его безопасность.

Умар Халид был также арестован в 2016 году по обвинению в «подстрекательстве к мятежу» вместе с другим студенческим лидером Канхайей Кумаром за то, что он якобы выкрикивал «антииндийские» лозунги.

Оба они отрицали обвинения и были освобождены под залог.