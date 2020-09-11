Нидерланды выплатят компенсацию иракцу, пережившему бомбардировку в 2015 году

Нидерланды выплатят компенсацию иракцу, пережившему воздушный удар голландской авиации в 2015 году, в разгар войны с ИГИЛ*.

Басим Раззо, потерявший жену, дочь, брата и племянника в результате нападения голландских F-16 в Мосуле в сентябре 2015 года, получит почти миллион евро, сообщила голландская телекомпания NOS.

Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Схоутен заявила в письме, направленном в парламент поздно вечером во вторник, что она решила «продолжить добровольное предложение компенсации по гуманитарным причинам».

По ее словам, министерство хотело компенсировать Раззо «огромные человеческие страдания, которые были причинены ему, и нанесенный материальный ущерб».

Выплата не означает, что Нидерланды приняли на себя ответственность за инцидент, сказала Бийлевельд-Схоутен, добавив, что никакого «незаконного применения силы» не было.

В письме не указана сумма компенсации, частично по требованию Раззо, добавила она.

Голландские военные заявили, что бомбили дом, в котором, как предполагалось, находились боевики ИГИЛ, но позже заявили, что информация была неверной, и что это было гражданское жилище.

Между тем десятки иракских мирных жителей требуют компенсации в отдельном деле против Нидерландов по поводу авиаудара в Хавидже в 2015 году, в результате которого погибли 70 человек.

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