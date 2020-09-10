Омский медицинский колледж: хиджаб носить можно, только белый

Обжаловано решение суда о запрете ношения хиджаба в Омском медицинском колледже. Об этом сообщают Ideal.Реалии со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

"Решение суда по делу Алины Наврузовой, которая добивается права ношения платка в Омском медицинском колледже, нами обжаловано. Предстоит рассмотрение в Омском областном суде. Между тем Алина сообщила, что администрация колледжа объявила студенткам-мусульманкам, что с начала нового учебного года они могут носить платки, но только белого цвета", — пишет Нагиев в фейсбуке.

Напомним, что 21 июля 2020 года Кировский районный суд Омска отказал в удовлетворении иска в защиту права Алины Наврузовой носить платок в медицинском колледже.

Ранее суд отложил рассмотрение дела на 21 июля. Он обязал Алину Наврузову предоставить доказательство того, что она исповедует Ислам, цитаты из Корана о том, что женщина должна носить хиджаб, а также "доказательство того, что она борется за свои права искренне". Соответствующую справку предоставил муфтий Азиатской части России Нафигулла Аширов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и заместитель муфтия Омской области Жаксылык Оспанов. Свое заключение суду предоставил также Совет улемов РФ за подписью Ильдара Аляутдинова. Все они пишут, что платок является обязанностью мусульманки.

Алина Наврузова и Руслан Нагиев обратились этой весной в суд с иском к образовательному учреждению. Она просила Кировский райсуд Омска признать положения из правил медучреждения незаконными и обязать медучреждение отменить выговоры, которые девушка уже получила за ношение платка и отказ снимать его.