Омской студентке запрещают носить хиджаб в медицинском колледже

Пандемия коронавируса заставила едва ли не всю планету начать носить маски, скрывающие лицо, даже там, где сокрытие лица на улице еще несколько месяцев назад выписывали большие штрафы. В случае с врачами особое внимание сейчас еще и уделяется волосам. В Китае медики брили свои головы налысо — и потому что длинные волосы могут мешать специальному защитному костюму, и потому что волосы вообще могут переносить заразу. Это был важный урок, который усвоили также врачи в Европе и США. Поэтому, если мы посмотрим на фото и видео из больниц, где врачи сражаются с COVID-19, мы увидим, что в абсолютном большинстве случаев они прикрывают волосы, также как и лицо.

На этом фоне вызывают совершенное недоумение истории вроде той, что сейчас происходит в Омске. Там руководство медицинского колледжа запрещает студентке Алине Наврузовой носить хиджаб, ссылаясь на правила внутреннего распорядка.

Как сообщает издание Idel.Реалии студентка и адвокат Руслан Нагиев обратились в суд с иском к образовательному учреждению. Вот что говорит представитель Алины, казанский адвокат Нагиев:

— Правила внутреннего распорядка гласят, что "одежда студентов не должна вызывать эстетического раздражения". Однако это понятие у всех разное. Это правило нарушает статью 23 Конституции России. Кроме того облик врача милосердия еще до революции однозначно был связан с платком, головным убором. Эти платки как раз соответствуют понятию хиджаб. Я не понимаю, почему вводятся такие ограничения. Как этот платок может влиять на успеваемость, как он может какого-то раздражать. Это, конечно же, не является каким-то нарушением, — считает адвокат.

Кроме прочего Алина Наврузова и ее адвокат требуют отменить два выговора, которые девушка уже получила за ношение платка и отказ снимать его.

В иске сказано, что с момента поступления в колледж Наврузова носила платок, но тогда никаких проблем с этим не было. "С 2018 года преподавательский состав колледжа систематически стал понуждать ее к тому, чтобы она не носила на голове косынку (платок-хиджаб), которым закрыты волосы и шея. Администрация образовательного учреждения провела беседу с истцом, в ходе которой ей было запрещено носить хиджаб со ссылкой на устав БПОУ", — сказано в иске.

Согласно п.п. 3.6, 3.7 этих правил Медицинского колледжа, "обучающиеся обязаны соответствовать внешнему облику медицинского работника и не вызывать эстетического раздражения (неопрятная прическа, яркий цвет волос, небритость на лице), соблюдать форму одежды (медицинский халат) на учебных занятиях". Ими же установлен запрет на "нахождение в помещениях колледжа в головных уборах (кроме медицинских колпаков)".

В своем иске Наврузова просит Кировский райсуд Омска признать положения из правил медучреждения незаконными и обязать медучреждение отменить выговоры.

Студентка также написала несколько обращений на имя имама, заместителя муфтия ДУМ Сибири (Омский муфтият) по религиозным и правовым вопросам Даулета Балтабаева и муфтия Сибири Зулькарная Шакирзянова.

"Я очень хочу окончить учебу в этом учебном заведении, так как считаю, что моя будущая профессия ("Акушерское дело") востребована и среди соблюдающих мусульманок в том числе. В городе Омске и Омской области проживает очень много мусульман и их число из года в год только увеличивается, альхамдулиЛлях. И, конечно, женщинам-мусульманкам хотелось бы, чтобы на родах у них присутствовала и помогала соблюдающая мусульманка. Кроме того, я считаю, что устав колледжа нарушает мои права на свободу вероисповедания и образование, закрепленные в Конституции — главном законе Российской Федерации", — сказано в обращениях.