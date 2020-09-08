"Мулан": красивая сказка на уйгурской крови

Художественный фильм «Мулан», снятый студией Disney, столкнулся с призывами к бойкоту из-за упоминания в заключительных титрах фильма властей Синьцзяна (Восточного Туркестана).

Основанный на 2000-летней китайской легенде, «Мулан» рассказывает историю девушки, которая переоделась мальчиком, чтобы присоединиться к китайской императорской армии и сразиться с вторгшимися кочевниками-жужанями, а также спасти своего отца от сражения.

Еще в 1998 году настоящим хитом стал анимационный фильм «Мулан», но теперь историю воплотили на большом экране.

Джет Ли, который играет роль императора в фильме, сказал агентству Reuters, что он надеется, что зрителям понравится фильм, «потому что это такой великолепный, красивый фильм».

Но после того, как фильм был показан в прямом эфире в пятницу, наблюдатели заметили, что в фильме упоминаются несколько правительственных департаментов Синьцзяна.

Среди тех, кто получил «особую благодарность», был «отдел по связям с общественностью» коммунистической партии Китая, который отвечает за пропаганду в Синьцзяне.

Джанетт Нг, писательница из Британии, разместила в социальных сетях снимок экрана с титрами фильма, отметив, что Синьцзян был «местом, где происходит культурный геноцид». Она отметила, что «Мулан» «много снимали» в регионе.

В статье, опубликованной в The Washington Post, старший научный сотрудник Азиатского общества Исаак Стоун Фиш написал, что своим выбором места съемок в Синьцзяне продюсеры студии Disney помогли «нормализовать преступления против человечности».

Он назвал фильм «скандалом», отметив, что продюсеры «работали с четырьмя отделами пропаганды» в Синьцзяне, чтобы снять фильм. Многие наблюдатели отмечают лицемерие Голливуда, авторы которого прослыли в нынешнее время как поборники "социальной справедливости", но при этом не гнушаются сотрудничать с коммунистическим режимом, который держит в лагерях миллионы человек.

Часть фильма также снималась в Новой Зеландии, на родине режиссера Ники Каро. По сообщениям, производственный бюджет фильма составлял 200 миллионов долларов - это самый дорогой фильм, когда-либо созданный женщиной-режиссером.

Продемократический лидер Гонконга Джошуа Вонг сказал, что последнее разоблачение стало еще одной причиной бойкота «Мулан», написав, что зрители могут стать «потенциально замешанными в массовом заключении» мусульман-уйгуров.

Вонг ранее призывал к бойкоту фильма после заявлений актрисы Лю Ифэй, поддерживающей китайскую полицию Гонконге. Он обвинил ее в том, что она закрывала глаза на «жестокость полиции» на территории Гонконга.

Фильм также получил неоднозначные отзывы: филиппинский кинокритик и отмеченный наградами писатель Ян Казокот назвал его «не впечатляющим». Ричард Ропер из Chicago Sun-Times похвалил его как «красивый ... даже на маленьком экране».

Что же касается нас, то Голос Ислама настоятельно рекомендует всем и каждому — Boycotte Mulan!