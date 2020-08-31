Катар первым в Персидском заливе кардинально меняет правила труда для иностранцев

Катар объявил в воскресенье о больших реформах своего трудового законодательства, установив базовую месячную минимальную заработную плату и отменив правила, которые усложняют процедуру смены работы. Это первые такого рода реформы на Ближнем Востоке.

Доха постановила, что все работники частного сектора в стране должны получать от работодателей минимум 1000 катарских риалов (274,6 доллара США), а также дополнительно 500 катарских риалов на проживание и еще 300 катарских риалов на питание.

Изменения также положат конец спорному «Сертификату о не-возражении», который ранее требовался для сотрудников, хотевших сменить место работы.

Поправки также налагают более строгие штрафы на работодателей, не способных обеспечить сотрудников надлежащими условиями проживания, говорится в заявлении министерства труда.

«Государство Катар привержено созданию современного и динамичного рынка труда в соответствии с «Видением Катара 2030». Эти новые законы знаменуют собой важную веху на этом пути и принесут пользу работникам, работодателям и всей стране», - сказал Юсуф Мухаммад Фахру, министр административного развития, труда и социальных вопросов.

Этот шаг получил высокую оценку ряда глобальных организаций, в том числе Международной организации труда, которые назвали его шагом в правильном направлении перед предстоящим чемпионатом мира по футболу 2022 года.

«Внося эти важные изменения, Катар выполнил свое обязательство. То самое, которое предоставит рабочим больше свободы и защиты, а работодателям - больший выбор», - сказал Гай Райдер, генеральный директор МОТ. «Мы являемся свидетелями того, чего можно достичь, когда правительства, работники и работодатели будут работать вместе с МОТ над продвижением достойной работы для всех».

Шаран Барроу, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП), сказала: «Это очень хорошие новости для рабочих-мигрантов в Катаре. Лидерство Катара в упразднении кафаля и введении минимальной заработной платы - долгожданная новость для всех рабочих. МКП готова поддержать правительство Катара в реализации этого исторического шага, чтобы все работники знали о новых правилах и получали от них пользу. Другим странам региона нужно последовать примеру Катара».

Новости из Катара пришли после того, как на прошлой неделе он отклонил новый отчет Human Rights Watch, в котором государство Персидского залива обвинялось в неуплате трудящимся-мигрантам, и который настаивал на широким реформам в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

Доха отреагировала на отчет HRW, заявив, что он был разработан, чтобы «намеренно ввести в заблуждение общественное мнение, оказывая медвежью услугу тем, кто, по их утверждениям, помогает».

«Текущий отчет содержит повторяющиеся неточности в отношении политики и не отражает текущую ситуацию в Катаре. Практически все люди, которые приезжают в Катар в поисках работы, никогда не сталкиваются с какими-либо формами злоупотребления заработной платой», - говорится в официальном заявлении министерства.

Однако власти Катара признали, что бывали случаи, когда работники оставались без оплаты.

Катар, как и другие арабские государства Персидского залива, полагается на огромное количество иностранных рабочих, начиная от домашней прислуги, строительных работ и заканчивая работой белых воротничков.

По данным ООН, около 35 миллионов иностранцев работают в шести государствах Персидского залива: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также в Иордании и Ливане.

Почти 90 процентов населения Катара - иностранные рабочие, многие из которых помогают стране завершить десятки мегапроектов в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.