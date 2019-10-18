Катар движется к полной отмене трудовой системы "кафаля"

Катар пообещал отменить свою систему «кафаля» или трудового поручительства в рамках широких реформ на катарском рынке труда.

Премьер-министр Катара Абдулла бин Насир бин Халифа Аль Тани написал в среду в Твиттере сообщение, подтверждающее «реформу политики и законодательства для улучшения стандартов благосостояния трудящихся», добавив, что страна «полностью привержена основным правам, связанным с трудом». Он добавил, что страна готовит новое трудовое законодательство.

В соответствии с катарской системой "кафаля" (арабское слово для спонсорства) трудящиеся-мигранты должны получить разрешение своих работодателей - сертификат об отсутствии возражений (NOC) - до смены места работы. По словам правозащитников, такой закон привязывает рабочих к их работодателям, и ведет к злоупотреблениям и эксплуатация. Многие даже называют «кафаля» системой завуалированного рабства.

Эта система действует почти во всех странах Персидского залива, вынужденных обращаться к дешевой иностранной рабочей силе, и почти все эти страны подвергаются критике правозащитников. Однако Катар и его трудовые оказались особенно в центре внимания с тех пор, как страна была названа принимающей стороной чемпионата мира по футболу 2022 года. Его правительство обязалось разрешать трудовые споры в преддверии турнира.

В августе прозвучали призывы к Катару полностью «устранить дисбаланс сил между работниками и работодателями» после того, как по меньшей мере 5000 рабочих вышли на улицы, чтобы выразить протест против задержек в оплате труда и условий труда.

Протестующие рабочие, в основном из Бангладеш, говорили, что в дополнение к плохим условиям жизни им не платили уже в течение четырех месяцев, а компании не продлевали их разрешения на работу - что делало их статус в Катаре незаконным — а также им не давали требуемого письма, которые позволит им сменить работодателя.

Amnesty International опубликовала в сентябре отчет, в котором подчеркивается, что «сотни рабочих-мигрантов» были вынуждены отказаться от «справедливости» и вернуться домой «без гроша» с марта 2018 года.

В прошлом году Катар объявил, что отменяет необходимость получения разрешений на выезд для иностранных работников-мигрантов. Нынешнее решение уже получило одобрение от Международной организации труда.