Назначенного "защитника" Дагира Хасавова лишили статуса адвоката

Интересное развитие произошло в деле адвоката Дагира Хасавова. Совет Адвокатской палаты Москвы прекратил статус Игоря Щербакова – адвоката по назначению, который защищал Дагира Хасавова вопреки его воле. «Лишение статуса с лишением права повторной сдачи экзамена на три года», – сообщила Гаянэ Теванян, защитник Хасавова по соглашению. Об этом сообщает издание «Адвокатская улица».

Напомним, адвокат Дагир Хасавов обвиняется в принуждении к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК), прошлой осенью он был отправлен в СИЗО. 14 апреля 2020 года Дорогомиловский суд продлил арест, причём на заседании отсутствовали и сам Хасавов, и его адвокаты по соглашению. Защитники направляли ходатайство об отложении процесса из-за болезни. Суд дважды переносил заседание, а на третий раз вызвал адвоката по назначению — Игоря Щербакова. Тот пояснил родным Хасавова, что не мог спросить согласия на защиту, поскольку подсудимого не доставили на заседание. Также Щербаков признал, что из-за нехватки времени не смог ознакомиться с 12 томами дела. Итог: суд продлил арест.

Адвокаты Хасавова обжаловали произошедшее в Мосгорсуде, заявив, что не были извещены о заседании. Апелляционная инстанция отменила постановление Дорогомиловского суда, но оставила адвоката под «стражей». Сам Дагир Хасавов пожаловался на «назначенца» в столичную палату. Председатель комиссии по защите прав адвокатов АП Москвы Роберт Зиновьев назвал поведение Игоря Щербакова «возмутительным». По его мнению, адвокат при таких обстоятельствах просто не имел права вступать в дело.

Тем не менее, 20 мая ситуация вся повторилась: на продлении «стражи» обвиняемого снова представлял Игорь Щербаков. Хасавов протестовал против участия «назначенца», но отказаться от навязанного адвоката ему не удалось. Защитники по соглашению на заседание снова не явились, заявив, что им не приходят извещения от Дорогомиловского суда. В итоге Хасавова оставили под «стражей», и он подал дополнения к жалобе на Щербакова. Однако 3 июля Дорогомиловский суд неожиданно передал дело в Измайловский районный суд. Тогда же судья вынесла частное постановление в адрес трёх защитников Хасавова, включая «назначенца» Станислава Арсентьева. Судья заявила, что Арсентьев якобы проигнорировал заявку по АИС – из-за чего пришлось пригласить в дело Игоря Щербакова.

По словам адвоката Теванян, Квалифкомиссия АПМ установила, что Игорь Щербаков принял поручение на защиту Хасавова в обход столичной системы распределения дел по назначению. «Принятие и (или) осуществление адвокатом защиты или представительства по назначению, поступившему к нему не через АИС АПМ, является дисциплинарным проступком и влечёт за собой применение мер дисциплинарной ответственности», – говорится в соответствующих правилах. «Плюс он нарушил ст. 9 КПЭА, поскольку действовал вопреки интересам своего доверителя», – добавила защитник.

Теванян также рассказала, что на заседании Щербаков настаивал на том, что был «вынужден» принять поручение от судьи. «Члены совета АПМ раз 10 спросили у него, в чём выражалась эта вынужденность. Он объяснял, что он это сделал по традиции. По какой традиции?», – возмутилась адвокат. По её словам, она указала совету, будто его «неправовая настойчивость» демонстрирует гражданам, в частности родственникам Дагира Хасавова, что адвокаты действуют исключительно в интересах судьи и прокурора, а не своего подзащитного. «Я сказала, что ему не место в корпорации. Если он хочет работать в интересах суда и следствия против воли своего доверителя, то, значит, пусть работает в этом направлении и дальше. Но только за пределами адвокатской корпорации, – рассказала она. – Естественно, я поддерживаю решение Совета о лишении его статуса. Ему не место в адвокатуре, которая должна заботиться в первую очередь о своём авторитете и защищать интересы доверителя, а не обвинения».

О чем в итоге это все говорит? О том, что адвокат Дагир Хасавов был лишен права на защиту и в настоящий момент продолжает находится под стражей незаконно.