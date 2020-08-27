США могут признать геноцид уйгуров в КНР

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официально назвать репрессии против мусульман-уйгуров в Китае словом «геноцид». Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Отмечается, что вопрос о применяемых терминах в данный момент обсуждается в рабочих группах Госдепа, министерства внутренней безопасности и Совета нацбезопасности. Рассматривается также вариант, что в Вашингтоне могут обвинить Пекин в преступлениях против человечности или этнических чистках, что в любом случае обострит и без того сложные отношения между государствами. В прошлом американские официальные лица пытались избегать подобных заявлений, в том числе потому, что это подразумевало бы некое вмешательство американцев в ситуацию.

Ранее сообщалось, что группа уйгурских эмигрантов захотела провести расследование в Международном уголовном суде (МУС) против руководства Китая, требуя признать геноцид и преступления против человечности. В частности, речь идет о попытках репатриации в Китай тысяч уйгуров из Камбоджи и Таджикистана. В 80-страничном заявлении адвокатов перечислены более 30 китайских чиновников, которые, по мнению эмигрантов, ответственны за преступную кампанию против мусульман. В этом списке фигурирует и глава государства Си Цзиньпин.

В июле стало известно, что государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о намерении властей Китая стерилизовать тысячи уйгурских женщин. По данным бюджета двух населенных пунктов, которые изучило издание Foreign Policy, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к уйгурскому мусульманскому меньшинству, которые вызывают осуждение в ряде западных стран.

Между тем, эксперты напоминают, что признания геноцида редки, юридически сложны и очень чувствительны с политической точки зрения. В прошлом официальные лица США пытались избегать таких заявлений, не в последнюю очередь потому, что теоретически международное право принуждало бы тогда американцев к вмешательству какого-то рода - хотя и не обязательно военного характера.

Китай - растущая держава с правом вето в Совете Безопасности ООН, поэтому сторонники признания геноцида уйгуров в США могут столкнуться с более высокими, чем обычно, политическими препятствиями. Но Трамп все больше разочаровывается в Китае. Он, возможно, захочет пойти на признание геноцида, несмотря на утверждения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, которые Трамп отрицает, о том, что президент США сказал президенту Китая Си Цзиньпину, что одобряет китайское обращение с уйгурами.