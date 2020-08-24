Ливия: перемирие объявлено и тут же отвергнуто

Международно признанное правительство Ливии объявило о прекращении огня по всей стране в пятницу и призвало к демилитаризации оспариваемого стратегического города Сирт.

Правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи, также призвало к проведению парламентских и президентских выборов в марте и к прекращению нефтяной блокады, введенной противоборствующими силами с начала этого года.

В заявлении говорится, что глава ПНС Файез аc-Саррадж «дал указание всем вооруженным силам немедленно прекратить огонь и все боевые действия на всех ливийских территориях».

Ас-Саррадж добавил, что конечной целью перемирия является установление «полного суверенитета над ливийской территорией и уход иностранных войск и наемников».

Тем не менее силы мятежного генерала Халифы Хафтара отклонили объявление о прекращении огня как "маркетинговый" ход ПНС.

Ахмед Мисмари, пресс-секретарь самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара, заявил в воскресенье, что силы ПНС мобилизуются вокруг линий фронта в центре страны.

На брифинге для СМИ он сказал, что ЛНА готова отреагировать на любую попытку нападения на их позиции в районе городов Сирт и Джуфра.

Комментарии Мисмари были первыми заявлениями ЛНА после объявления в пятницу о прекращении огня и призыва к возобновлению добычи нефти правительством национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с премьер-министром Файезом аль-Сарраджем.

«Инициатива, которую подписал Ас-Саррадж, предназначена для медиа-маркетинга», - сказал Мисмари. «Сейчас идет наращивание военного потенциала и переброска оборудования для нападения на наши силы в Сирте», - добавил он.

«Если бы Ас-Саррадж хотел прекращения огня, он бы отвел свои силы назад, а не двинулся бы к нашим подразделениям в Сирте».

Мисмари не упомянул параллельный призыв к прекращению огня, также сделанный в пятницу главой парламента Ливии Акилой Салехом. В последнее время Салех приобрел большее влияние по сравнению с Хафтаром, поскольку турецкая военная поддержка ПНС вынудила ЛНА отступить от 14-месячного наступления на Триполи в июне.

Напомним, что это не первый раз, когда Хафтар отклоняет соглашение о прекращении огня. В январе Турция и Россия также пытались поддержать перемирие, которое было подписано ПНС в Москве, но не Хафтаром.

Между тем в субботу Высший государственный совет Ливии, консультативный орган ПНС, категорически отверг любой диалог с Хафтаром.

В своем заявлении он подчеркнул необходимость серьезной работы, чтобы положить конец «повстанческому состоянию» в стране путем немедленного прекращения огня, и необходимость дать правительству возможность установить контроль над всей ливийской землей.

«Любой диалог или соглашение должны быть в рамках ливийского политического соглашения, которое регулирует механизм диалога только между избранными органами», - добавили в совете.

В связи с тем, что сторонники Хафтара блокировали нефтяные объекты в стране в последние месяцы, совет также призвал возобновить добычу и экспорт нефти - основного источника дохода Ливии - и привлечь к ответственности лиц, ответственных за закрытие объектов.