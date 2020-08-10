Иса Хамхоев: «старый новый» муфтий Ингушетии



Сегодня на собрании Совета Алимов Ингушетии и имамов мечетей, с перевесом в 9 голосов муфтием Республики Ингушетия на новый срок был избран Иса Хамхоев.

За Хамхоева проголосовали 32 человека, тогда как за Магомеда Хаштырова проголосовал 21 человек.

На собрании из постоянных 78 членов собрания присутствовали 58 человек.

Иса Хамхоев уже был муфтием республики и 15 лет руководил Духовным центром мусульман РИ. В то же время Магомед Хаштыров почти весь этот период также находился рядом с Хамхоевым в структурах ДЦМ РИ, в том числе и в качестве заместителя-помощника муфтия.

Интересно, что как напоминают наблюдатели, уход неудобного для старых властей Ингушетии Исы Хамхоева с поста муфтия РИ в 2019 году последовал за отставкой экс-главы Ингушетии Евкурова с разницей чуть больше месяца. Как считают аналитики, это было неким принципиальным моментом противостояния экс-муфтия Хамхоева и экс-главы Евкурова. После отставки Евкурова в июне 2019 года Хамхоев решил не раздражать власти своим видом победителя и воздержался от участия в выборах нового муфтия в августе 2019 года.

Напомним, что прежний муфтий Адурахмана Мартазанов умер в начале июня от COVID-19.