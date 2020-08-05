Турция: споры о Халифате

Не так давно "Голос Ислама" знакомил своих читателей с баталиями, вспыхнувшими в Турции в связи с призывами к восстановлению Халифата (https://golosislama.com/news.php?id=39019).

В частности, речь шла о таких призывах со стороны людей, близких к истеблишменту правящей партии и усиливающемся взаимодействия последней с представителями Дома Османов, на которых завязан один из возможных проектов воссоздания Халифата.

Тем не менее, важно, чтобы у думающих читателей не сложилось впечатления о том, что речь идет о консолидированной позиции нынешнего турецкого истеблишмента, включая и его "исламистскую" часть. Чтобы показать, что это не так, мы решили опубликовать свежую статью Юсуфа Каплана, одного из авторов провластного турецкого издания Yeni Şafak, с публикациями которых мы периодически знакомим наших читателей. Ее перевод на русский любезно был сделан авторами русскоязычного мусульманского телеграм-канала Mad Mullah (https://t.me/mad_mullah/426).

Выводы из этой публикации предлагаем сделать самостоятельно.

Юсуф Каплан: Исламский мир нуждается в сверхдержаве

Халифат - это исламское государство. Это наднациональное зонтичное образование, возникшее в результате свободного волеизъявления мусульман, а также гарантирующее их единство, и призванное решать их региональные и глобальные проблемы.

Халифат - это многосторонний, многоуровневый, многофункциональный институт, имеющий не только политическое, но и административное, экономическое, культурное и интеллектуальное измерения. Время от времени он принимает и религиозное измерение.

Халифат может выполнять свои положения только там, где в полном масштабе могут быть гарантированы право собственности, свобода мысли, где господствует религия и поклонение, там, где могут быть защищены жизни, т.е. - в Дар аль-Ислам

Исламский мир был порабощен империалистами

Не может быть халифата там, где нет Дар аль-Ислам. Дар аль-Ислам - это дом ислама, земля ислама, но это не место, где живут только мусульмане. Дар-аль-Ислам - это дом мира, земля закона и справедливости, где мир, закон и справедливость устанавливаются не только для мусульман, но и для людей, которые исповедуют другие религии, идеологии и философии.

В исламской истории есть два важных примера, в которых халифат защищает и гарантирует региональные и глобальные права как мусульман, так и членов других конфессий через границы: Первый - это аль-аср аль-саада (Эпоха счастья, относящаяся к пророческой эпохе ислама); второй - османский халифат.

Халифат не может быть реализован там, где не существует Дар аль-Ислам. Только там, где ислам есть суверен, где мусульмане свободны и независимы, где они могут сами решать свою судьбу по своей воле - это земля ислама. Только в таких местах халифат может быть осуществлен.

Дар-аль-Ислам находится под оккупацией в течение последних двух столетий; исламский мир находится как в ментальном, так и в физическом порабощении.

Империалисты теперь не вторгаются в исламский мир, как это было в период колонизации. Они имеют дистанционное управление через своих марионеток, своих сателлитов и эксплуатируют все ресурсы мусульманского мира. Они порабощают даже мышление масс. Умы масс в исламском мире находятся под оккупацией, как и весь остальной мир; человечество в целом является добровольным рабом светской западной культуры.

Можно ли объявить халифат в атмосфере порабощения мусульманского мира, скованного физически и умственно?

Какая власть или кто лично будет объявлять такой халифат и от чьего имени? Будет ли это халифат, охватывающий всех мусульман? Возможно ли это?

Халифат, который объявляется в момент, когда мусульманский мир ментально и/или физически порабощен, как последние 200 лет,не может быть ничем иным, как таким же рабом империалистов.

Достаточно взглянуть на такие образования в мусульманском мире: например, для чего нужна Организация Исламского Сотрудничества (ОИС)? Она порабощена мировыми державами. Разве нет? Если рассматривать ее как предварительную попытку создания халифата - института, который должен принимать решения, обеспечивающие единство, мир и целостность исламского мира, то она выглядит жалко, так как не способна возглавить какую-либо серьезную инициативу - это свидетельствует о том, что она является контролируемым образованием. Не так ли?

Нужно быть дураком, чтобы думать, что халифат, созданный в этих условиях, будет независимым от контроля империалистических держав.

Конечно, единство исламского мира - это цель мусульман. Каждый мусульманин обязан выполнить свой долг по достижению этой цели.

В период, когда исламский мир не свободен и зависим, халифат сразу же превратится в инструмент, с помощью которого империалистам будет легче взять под контроль мусульманский мир.

Наконец, пусть будет известно, что сегодня проект халифата - это скорее британский проект; они используют определенных личностей и формирования в исламском мире.

Мусульманскому миру нужна супердержава

Мусульманский мир сейчас нуждается прежде всего не в халифате, а в супердержаве мирового масштаба для переходного периода.

Это будет основа цивилизационного прорыва, который обеспечит независимость мусульманского мира в истинном смысле слова. Истинная основа для халифата быть заложена только при наличии исторической глубины, интеллектуального богатства и глубокой уверенности в себе, что позволит ему уверенно идти в будущее.

Сверхдержава же будет знать, что принимаемые ею решения оказывают влияние за пределами ее собственных границ; и поскольку она, естественно, займет позицию лидера мусульманского мира, она будет функционировать как его (мусульманского мира) защитник , что приведет к умственным, физическим и духовным подвижкам, обеспечивающим единство мусульманского мира.