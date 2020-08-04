Спецслужбы США изучают связи американских антифашистов с РПК

Министерство национальной безопасности США (МНБ) проводит расследование в отношении активистов движения антифа и их связей с иностранными силами. Об этом сообщает издание The Nation, которое ссылается на попавший им в руки документ, предназначенный для официального использования внутри МНБ.

В разведывательном отчете под названием «Сирийский конфликт и его связь с американским антифашистским движением» упоминаются несколько американцев, в том числе ведущий левого подкаста, которые отправились в Сирию для борьбы с ИГИЛ*. Отчет включает в себя считывание личной информации этих лиц, в том числе их номеров социального страхования, домашних адресов и учетных записей в социальных сетях.

«Они относятся к американцам, как к Аль-Каиде»*, - сказал The Nation бывший сотрудник разведки МНБ со знанием операций. Офицер, который в течение многих лет работал в Управлении разведки и анализа в МНБ, сравнил операции с незаконным наблюдением за активистами в эпоху борьбы за гражданские права (1950-1960). «Они, по сути, нарушали права людей, как это было в 60-х годах…».

Хотя законы США, как правило, запрещает спецслужбам шпионить за американскими гражданами, многие из этих запретов не действительны, если считается, что данное лицо действует в качестве агента иностранной державы.

«Назначение кому-либо спонсора из-за рубежа может иметь огромное юридическое и практическое значение для способности правительства преследовать его», - объяснил Стивен Фасгуд, который возглавляет проект по государственной тайне в Федерации американских ученых. «Это важное различие. Как только кто-то (или какая-то группа) идентифицируется как агент иностранной державы, он подвергается необоснованному обыску и надзору таким образом, что это будет незаконным и неконституционным для любого другого лица в США. Весь аппарат американской разведки может быть применен к кому-то, кто считается агентом иностранной державы».

В данном случае такой зарубежной «державой» могут послужить YPG, Отряды народной самообороны, которые широко распиарены на Западе как борцы против ИГИЛ, хотя сами являются сирийской ветвью террористической Рабочей партии Курдистана. Сообщается, что в июне 2020 года спецслужбы США собирали данные о лицах, которые вернулись из Сирии и имели связи с американским антифашистским движением. Заинтересованность в этих людях, добавляет источник, проистекает из навыков и мотивации, которые могли развиться во время их пребывания за рубежом в иностранных конфликтах.

Эти навыки ранее были высоко оценены американскими военными, которые годами сотрудничали с YPG. В прошлом году президент Трамп разгневал многих в армии США, когда он дал зеленый свет наступлению Турции на YPG. Джим Маттис, по сообщениям, ушел в отставку с поста министра обороны частично из-за того, что он считал предательством «наших курдских союзников».

В разведывательном отчете описывается более полдюжины человек, которые прибыли в Сирию, чтобы сражаться вместе с разными группировками - обычно с YPG, но также в пешмерга. Некоторые из описанных людей отрицали членство в антифа, но по-разному идентифицировали себя с крайне левыми. МНБ, по-видимому, само весьма широко определяет антифа и охватывает различные левые тенденции: «[А] антифа вдохновляются смешанным диапазоном крайне-левых идеологий, включая антикапитализм, коммунизм, социализм и анархизм».

Первый человек, упомянутый в отчете разведки, Брэйс Белден, присоединился к популярному левому подкасту TrueAnon и сражался на стороне YPG в 2016 году. Информация, похоже, частично взята из статьи 2017 года о Белдене в «Роллинг Стоун». Белдена описывают как «несовершеннолетнего преступника и наркомана, который начал читать Маркса и Ленина на курсах по реабилитации наркоманов и стал вовлечен в ряд политических проектов, прежде чем решил сражаться вместе с YPG».

Сам Белден отрицает такое определение. «Я не являюсь сейчас и никогда не был членом какой-либо антифа организации», - сказал он The Nation. «Правительство США шпионило за коммунистами в течение 100 лет, но у них обычно хватало приличия, чтобы не называть красных анархистами!»

«Похоже, существует четкая связь ... между идеологией АНТИФА и учениями и идеологией курдского демократического федерализма», - говорится в отчете разведки. По крайней мере один из перечисленных активистов описан как этнический курд.

Напомним, что 31 мая Трамп пообещал назначить Антифа «террористической организацией». The Nation указывает, что хотя группы антифа участвовали в актах уничтожения собственности, антифа не связаны ни с одним убийством в США, согласно данным, собранным за последние 25 лет Центром стратегических и международных исследований. Напротив, те же данные показали, что ультраправые экстремистские группировки убили 329 человек.

В разведывательном отчете делается вывод о том, что указанные лица не действовали от имени иностранной группы, за исключением одного неназванного лица.

«Помимо единственного случая, полученного из отчетов из открытых источников, нет никаких доказательств того, что централизованно предпринимались попытки отдать приказы иностранным бойцам из США, связанным с АНТИФА, после их возвращения в Соединенные Штаты».

Как бы то ни было, очевидно, что тема бывший американских боевиков в составе РПК может быть легко встроена в дело о запрете антифа-террористов, когда для этого придет время.

* - запрещены в РФ