Президент Украины хочет сделать государственными праздниками Ураза-Байрам и Курбан-Байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, среди которых есть Рамадан-Байрам и Курбан-Байрам (а также Песах, Рош-ха-Шана, Ханука и Пасха христиан западного обряда). Соответствующий указ от 30 июля обнародован на сайте главы государства, сообщает Радіо Свобода.

«Кабинету министров Украины во взаимодействии с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями, Украинским институтом национальной памяти рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамадан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие, внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект», – говорится в сообщении.

В указе отмечено, что предложение подано с «целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, чествования истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального».

Ранее Зеленский сообщал, что планирует подписать указ, согласно которому Курбан-байрам и Ураза-байрам получат статус государственных религиозных праздников.