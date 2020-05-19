В Украине мусульманские праздники станут государственными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мусульманские праздники Курбан-Байрам (Ид аль-Адха) и Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр) получат статус государственных.

Владимир Зеленский провел встречу 18 мая с представителями крымскотатарского народа и инициировал создание в своем Офисе рабочей группы, в составе которой будут крымские татары, а также сообщил, что два главных праздника мусульман получат статус государственных.

Таким образом, Курбан-байрам и Ураза-байрам могут стать первыми неправославными государственными праздниками в Украине. Будут ли эти дни выходными, пока неизвестно.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а и в действиях, на законодательном уровне", - заявил 18 мая президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.

Что касается создания рабочей группы в ОП, то, как говорит Зеленский, ее цель – решение проблемных вопросов крымскотатарского народа. "Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

По его словам, по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области построят 500 квартир для переселенцев из Крыма. Он предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Зеленский также согласовал кандидатуру крымскотатарской журналистки и дипломата Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.