Сирийский режим заявил, что построит мини-копию собора Айя-София в Стамбуле в ответ на превращение оригинала в мечеть.

Россия, главный союзник диктатора Башара Асада, будет помогать в строительстве мини-собора Святой Софии в Хаме, чтобы показать важность "мирного диалога" между конфессиями, сообщил «Аль-Рай аль-Йом».

Сирийская копия собора будет построена в Ас-Сугайлабии, городе с христианским большинством в центральной сирийской провинции Хама.

Российская группа, базирующаяся на военной базе Хмеймим в Латакии, в настоящее время работает над планами создания копии, по словам Виталия Милонова.

Как говорит Милонов, Сирия станет отличным местом для точной копии собора Святой Софии, потому что «в отличие от Турции, это страна, которая явно демонстрирует возможность мирного и позитивного межконфессионального диалога».

Напомним, что про мирный и позитивный диалог говорит человек, который ранее уже «поставил» православный крест над Айя-Софией в Стамбуле.

Проект был инициирован Набилем аль-Абдуллой, лидером асадитского ополченческого движения в Аль-Сугайлабии. Абдулла получил одобрение Николая Баальбаки, епископа греческой православной церкви в Хаме, а затем представил планы российским военным, сообщает «Аль-Модон».

Лидер ополчения пожертвовал участок земли, на котором будет построена копия.

Поддержка Москвой этой инициативы является частью попытки оправдать свое вмешательство в Сирию, подчеркнув связи между христианским населением и Россией, сообщили «Аль-Модон» активисты оппозиции.

По словам активистов, Абдулла надеется укрепить свои связи с Россией, чтобы сохранить влияние в случае краха режима Асада.