Снесет ли Трамп КПК или в США снесут самого Трампа?

Объявление госсекретарем США Майком Помпео холодной войны коммунистическому режиму Китая стало главной политической новостью последних дней.

Хотя, надо сказать, что сам его факт вряд ли можно назвать сенсацией - о том, что все к этому идет, мы например писали уже в начале мая, комментируя предыдущее заявление Помпео (https://golosislama.com/news.php?id=38520).

Тем не менее, речь, произнесенная Помпео 24 июля является сенсацией не по факту ее произнесения и объявления холодной войны коммунистическому Китаю, а по своему содержанию - как манифест и программа, объясняющие причины этого шага и дальнейшее направление движения. Поэтому, тем нашим читателям, у которых есть такие желание и возможность, мы рекомендуем ознакомиться с ее полным текстом (https://warhead.su/2020/07/24/gossekretar-ssha-pompeo-dal-start-novoy-holodnoy-voyne).

Для остальных же сделаем тезисную выжимку ее содержания.

Во-первых, Помпео констатировал, что многолетняя политика умиротворения коммунистического Китая и его приручение через взаимовыгодное сотрудничество полностью обанкротилась, ибо только усилила коммунистический режим внутри этой страны и их потенциал и позиции в мире:

"Правда в том, что наша политика — и политика других свободных стран — возродила неэффективную экономику Китая только для того, чтобы Пекин кусал кормившие его руки международного сообщества. Мы раскрыли объятия гражданам Китая только чтобы увидеть, как китайская компартия эксплуатирует наше свободное и открытое общество. Китай посылал пропагандистов на наши пресс-конференции, в наши исследовательские центры, в наши университеты и колледжи, и даже на родительские собрания. Мы дали китайской коммунистической партии и её правящему режиму особые экономические преференции — лишь для того, чтобы КПК требовала молчать о своих нарушениях прав человека в обмен на доступ западных компаний к китайскому рынку.

Теперь люди доброй воли могут сколько угодно обсуждать, как свободные страны позволяли происходить всему этому все эти годы. Возможно, мы были слишком наивны в оценках живучести коммунистического «вируса» в Китае, слишком обрадовались своей победе в Холодной войне. Слишком малодушно преследовали капиталистические прибыли и слишком сильно развешивали уши под разговоры Пекина о «мирном развитии». Какой бы ни была причина, сегодняшний Китай всё более авторитарен в своих границах и всё более агрессивен в своей враждебности к свободе во всём остальном мире".

Во-вторых, Помпео подчеркнул, что современный Китай является не обычной страной, а страной, захваченной коммунистическим режимом, не только поработившим ее, но и превратившим ее в плацдарм для своей агрессивной политики:

"Как отлично разъяснил посол О’Брайен, мы должны помнить: власть КПК является марксистско-ленинским режимом. Генеральный секретарь Си Цзиньпин — убеждённый сторонник несостоятельной тоталитарной идеологии. Именно она, именно эта идеология долгие десятилетия определяет стремление китайского коммунизма к глобальной гегемонии. Америка больше не вправе игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами — так же, как их никогда не игнорировала сама китайская компартия. ...Мы должны начать с изменения того, как наш народ и наши партнёры воспринимают китайскую коммунистическую партию. Мы должны говорить правду. Мы не можем относиться к этой инкарнации Китая как к нормальной стране, такой же, как другие. Мы знаем, что торговля с Китаем не похожа на торговлю с нормальной страной, соблюдающей законы. Пекин угрожает международным соглашениям — и подходит к международным соглашениям как к инструменту завоевания глобального господства".

В-третьих, Помпео указал на то, что врагом является именно коммунистический режим, использующий Китай и китайский народ, а не сами последние как страна и нация. Напротив, по его убеждению, противодействие этому режиму призвано освободить от него, в том числе Китай и китайцев, поддержав здоровые силы внутри них и оказав им содействие в возвращении в семью свободных наций:

"Мы также должны обращаться к китайскому народу, расширять его возможности — динамичного, любящего свободу народа, который совершенно отличен от китайской компартии....

Я вырос и отслужил в армии во время холодной войны. Если и есть что-то, чему я тогда научился — коммунисты почти всегда лгут. Самая большая их ложь состоит в том, будто они действительно говорят от имени 1,4 миллиарда людей — которые подвергаются слежке, угнетению и боятся свободно высказываться. Всё совсем наоборот. КПК боится честного выражения мнения китайским народом больше, чем любого врага".

Но какие же действия он предложил предпринять для решения всех этих проблем?

Фактически можно выделить три направления. Первое - консолидированное противодействие всех "свободных наций" экспансии коммунистического Китая в любых сферах и максимальное ослабление его потенциала. Второе - поддержка антикоммунистических сил сопротивления китайцев (в том числе Тайваня и Гонконга) и национальных меньшинств Китая. Третье - содействие расколу внутри коммунистического режима, так как "их руководство далеко неоднородно".

В принципе, действуя именно таким образом США в свое время выиграли холодную войну против СССР. Но получится ли повторить этот успех сейчас?

Сам Помпео, проводящий параллели между двумя этими ситуациями, признает, что сегодняшняя задача отчасти сложнее, так как "в отличие от СССР, Китай глубоко интегрирован в глобальную экономику".

Мы же со своей стороны укажем еще на одну проблему - манифест и программа холодной войны против коммунистического Китая оглашены за несколько месяцев до истечения полномочий действующей администрации США. Поэтому всерьез говорить о том, каковы их шансы не просто на успех, а хотя бы на реализацию, можно будет по итогам предстоящих в ноябре выборов американского президента.